Villa Pehuenia Moquehue celebra su 37 aniversario con nuevos desafíos y preparados para la temporada

Por Arturo de Gregorio, intendente local



El 2026 lo vivo como un tiempo de consolidación, de profundizar lo que venimos construyendo y, sobre todo, de dar respuestas concretas a una localidad neuquina que crece y que recibe cada vez más visitantes, con una mirada de largo plazo.

Ya en 2025 sentamos las bases de grandes obras con el inicio del pavimento para la Ruta provincial 11, una obra que va a cambiar la vida de muchas familias y que va a presentar a Moquehue mucho más competitivo para el turismo.



Este año se van a ejecutar además, obras pensadas desde el territorio y para el territorio. Obras que no son aisladas ni improvisadas, sino que forman parte de una planificación que busca fortalecer a Villa Pehuenia – Moquehue como destino elegido para disfrutar de la montaña. Sobre todo, con infraestructura urbana para embellecer y ordenar la localidad, ya que buscamos que los visitantes siempre encuentren algo nuevo para descubrir.

Gobernar también implica leer las oportunidades que se presentan, y para la gestión municipal uno de los principales desafíos es sostener el equilibrio entre desarrollo y cuidado del ambiente, algo central para nuestra identidad como aldea de cordillera.

El intendente Arturo de Gregorio junto a un trabajador municipal en plena tarea.



Pero al mismo tiempo, vemos alternativas muy importantes, una comunidad comprometida, un destino cada vez más buscado y eventos que nos posicionan a nivel internacional. Ese trabajo constante es el que nos permite mirar el año con responsabilidad, pero también con optimismo. Y eso se refleja especialmente en cómo se plantea la temporada de verano desde lo turístico.

Fin de año y los primeros 10 días de enero dejaron un registro de ocupación del 95%. Iniciamos una gran temporada para Villa Pehuenia – Moquehue, para lo cual también se trabajó muchísimo en promoción, alcanzando la participación en más de 30 ferias regionales, nacionales e internacionales, y siendo constantes en la difusión de todas las experiencias que nuestro destino ofrece, especialmente las vinculada a la naturaleza y a la gastronomía.

Una postal que resume naturaleza y excelente gastronomía patagónica.



El 2026 nos encuentra activos, en movimiento y con una hoja de ruta clara. Con obras que avanzan y hacen historia, y con el compromiso de seguir embelleciendo a este paraíso de la Patagonia, Villa Pehuenia – Moquehue no crece por inercia: crece porque hay una comunidad comprometida y una gestión que está presente, planifica y trabaja todos los días por el futuro de la aldea.