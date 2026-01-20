Un destino que se disfruta durante las cuatro estaciones del año: Villa Pehuenia Moquehue

Villa Pehuenia – Moquehue es uno de esos lugares privilegiados: lagos, cumbres y bosques que invitan a la aventura, al descanso y desconexión de la vida urbana. Desde la Dirección de Turismo local, Eugenia Napolitano nos contó qué se puede hacer en esta aldea de montaña emplazada a la vera de los lagos Aluminé y Moquehue, cuyas playas son protagonistas del verano. Rodeada de bosques de araucarias araucanas hacen que el paisaje sea único.



Un destino que se disfruta las 4 temporadas. Playas de arenas blancas y aguas cálidas, para la zona de la Patagonia, rondan los 20° C en época estival. Bosques y cumbres con vistas maravillosas ya que están a solo 11 km de la frontera con Chile (Paso Icalma) y desde la cumbre del Batea Mahuida se puede ver, no solo en perspectiva todo lo que es la villa, sino también vemos Icalma, el pueblo lindero del otro lado de la frontera. Se divisa, además, un cordón de 5 volcanes: Lanín, detrás del lago Moquehue está el Villarrica, el Llaima, Tolhuaca y Lonquimay, del lado chileno.



Entre las actividades que se pueden realizar están los paseos embarcados, travesías guiadas en kayak, stand up paddle, buceo y la ventaja es que las aguas en esta zona son extremadamente cristalinas. Otro de los atractivos es el hidropedal, para hacer un recorrido en familia o con amigos por el lago.



El rafting en el río Aluminé, reconocido internacionalmente para este tipo de prácticas, es otro de los atractivos que convoca. En las cumbres no faltan cabalgatas, trekking, senderismo para llegar a distintos puntos panorámicos con miradores increíbles. El mountain bike tiene distintos circuitos, siempre guiados, ya que ingresan a los bosques para conocer la diversidad del ecosistema local.



Este destino invita a relajarse y conectar con la naturaleza que no solo se disfruta en verano. El turismo activo en invierno se complementa con la práctica snowboard, esquí, caminatas con raquetas de nieve, paseos en moto de nieve, paseos embarcados por los lagos, las travesías guiadas en kayak. Opciones no faltan.



Villa Pehuenia Moquehue lleva el sello de ser la capital de la gastronomía neuquina y así lo demuestra con su cocina con identidad patagónica, entre los detalles a tener en cuenta.



Silencios, sonidos, colores y aromas forman parte de esta aldea a la mitad de la montaña a 1200 m sobre el nivel del mar. Vale destacar que el calor no, en verano, es sofocante es un clima muy noble. En otoño cambian los tonos de verdes a rojos y amarillos, en contraste con la araucarias y los coihues que durante todo el año están verdes. Los contrastes son únicos, sin olvidarnos del azul de los lagos. En invierno el paisaje se viste de nieve y la primavera tiñe de distintos colores el entorno.



Están rodeados por dos áreas naturales protegidas, pero solo a una se puede acceder para conocer. Aquí hay dos lagunas de altura se protege a la araucaria y a las especies que se dan localmente. El Batea Mahuida, donde hay 5 lagunas, parte del territorio de la comunidad mapuche Puel. El circuito Pehuenia de 120 km donde se pueden recorrer 5 lagos por un lado y a lo largo se puede observar las distintas cumbres. Se puede hacer trekking para llegar a cascadas, paredones geológicos para poder ver la historia en la piedra, entre otros.