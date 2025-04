Violencia familiar: el 50% de los chicos de primaria lo habló en la escuela, la situación en Neuquén y Río Negro

Uno de cada dos estudiantes del último año de la escuela primaria de Argentina habló en el último año sobre situaciones de violencia familiar con una persona de confianza del ámbito escolar. Los datos surgieron de un informe elaborado por “Argentinos por la Educación”, una ONG civil que trabaja para abordar diferentes temas para mejorar la calidad de la educación argentina. Las estadísticas se elaboraron en base a los resultados complementarios de las últimas pruebas “Aprender”, donde esta problemática estaba incluida.

“Más de la mitad de los alumnos del último año de primaria habla sobre los temas de violencia y abuso con alguien de la escuela. El 22,2% dice sólo hablar estos temas con alguien de la escuela, el 21,2% con alguien de la escuela y del hogar y el 9,9% con alguien de la escuela y con otro que puede ser un amigo u otro. Es decir, que el 53,3% de los alumnos habla estos temas con alguien de la escuela”, revela el informe, que además realizó un análisis provincia por provincia.

Neuquén, se ubica en esa estadística con un 22% de los estudiantes que solo recurren para hablar de este tema con alguien de la escuela, en tanto Río Negro le sigue con un 21%. Misiones, Formosa y Chaco registraron un 30%.

Y acá se plantea una vez más la ley de Educación Sexual Integral (ESI) como una de las herramientas más importantes para la prevención y el abordaje de la violencia hacia las poblaciones más vulnerables: niños, niñas y adolescentes.

Del total de los directores de escuelas encuestados en el último año, el 32% tuvo que intervenir en situaciones de violencia familiar en establecimientos de gestión pública. Mientras que en las de conducción privada, el 26% manifestó tener que actuar en alguna situación.

“Este indicador nos habla sobre nivel de intervención, y esto no necesariamente indica mayor o menor violencia. De hecho, llama mucho la atención la diferencia en algunas provincias entre el nivel de intervención entre distintas gestiones, como Chaco, Formosa y Santiago del Estero, donde el porcentaje de directores de gestión privada que declaran intervenir es el doble que los de gestión estatal. Un mayor porcentaje de intervención puede deberse a mayor violencia o también a que la escuela reporta una mayor proporción de casos. Por otro lado, un menor porcentaje de intervención puede deberse a menos casos de violencia o a que estos existen, pero no se interviene”, se deja constancia en el estudio.

El relevamiento deja en evidencia la importancia de contar con este instrumento para la protección integral de infancias y adolescencias en contacto con violencias.

Crearon una biblioteca con materiales de la ESI. Foto: archivo Matías Subat.

Las provincias organizan a través de sus organismos oficiales la aplicación y cumplimiento de la ley 26.150, sancionada en 2006. Son los docentes los encargados de articular sus contenidos en el espacio áulico, acompañados por el personal directivo y otros miembros de la comunidad educativa.

“Sin duda la ESI llegó y debe quedarse. El informe da cuenta de ello y es una herramienta para prevenir y atender casos de violencia. Que la escuela sea el espacio donde las infancias y adolescencias encuentren contención para hablar de estos temas es por demás vital”, dijo Elisa, una docente de escuela primaria de Neuquén.

Alertas que se disparan

“La violencia contra los miembros más vulnerables, niños, niñas y adolescentes es más grave y frecuente de lo que pensamos. La violencia tiene un impacto devastador, conduciendo a una amplia gama de problemas de salud, tanto mental como física y sociales”, dice el informe y es una cuestión para tener en cuenta. «A pesar de que es un problema extendido, la mayoría de los casos de violencia en contra de niños y niñas queda sin ser detectada o reportada», especifica.

La voz de los que cuidan

La Educación Sexual Integral se dicta en todos los niveles educativos públicos y privados de la Argentina. Son contenidos transversales a todas las materias. En algunos colegios son talleres o clases especiales y en otros se trata de espacios áulicos donde se aborda la temática en conjunto con otras materias.

Los y las docentes fueron capacitados para incorporar sus contenidos y ser guía y contención”. En consulta con maestros y maestras realizado por Diario RÍO NEGRO se pudo ver la ESI desde adentro y conocer la opinión sobre el informe de Argentinos por la Educación.

“No le presto mucho atención a los números de la encuesta. Si te puedo decir como docente que gracias a poder hablar con los niños y niñas de estos temas, fuimos detectando pequeños indicios que nos pusieron en alerta. A veces una pregunta, un comentario al pasar puede disparar un pedido de atención o ayuda. Pero sí es cierto que los estudiantes encuentran en la escuela un espacio seguro y de contención, por lo menos para empezar a hablar o manifestar, como pueden”, aseguró Laura, una docente de un colegio primario del área centro este de la capital de Neuquén.

En el mismo sentido se expresó Juan Carlos, un docente del otro punto de la ciudad, el oeste neuquino, con diez años de ejercicio de su profesión. “La ESI es un gran avance. No somos como docentes, los encargados de resolver situaciones de violencia, pero sí un vehículo que motoriza para la prevención. Si me hablas de estadísticas, no lo sé. Pero sí puedo confirmarte que si un niño o niña necesita ayuda muchas veces ese pedido de ayuda inicial aparece en la escuela”, dijo

“Durante toda nuestra carrera docente fuimos formados para educar a los estudiantes en lo pedagógico, en los contenidos que luego los ayudaran en los próximos pasos de su educación formal. Situaciones de violencia siempre hubo en el ámbito escolar, de todo tipo. No solo desde la familia, sino también en su relación con sus pares (bullying). Los docentes tuvimos que incorporar eso también, como formadores de futuros adultos sanos. Si un estudiante manifiesta en la escuela algo, tenemos que estar. Y si uno de cada dos chicos o chicas lo hablan con alguien de la escuela, para mí es importante. Encontraron un espacio donde resolver eso que los lastima”, fue contundente Micaela, una seño que ama las matemáticas pero también busca llegar a otros lugares.

Encontrar un espacio donde sentirse cómodo, pero hay un lado B

El informe de “Argentinos por la Educación” dejó sentado luego de las encuestas realizadas, que “cuando los alumnos hablan con los docentes estos temas tienden a pedir más información sobre ellos”. Y las cifras lo demuestran. A nivel país, el 44,2% de los alumnos dicen que los docentes les hablaron sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato. A su vez, el 45,4% de los alumnos dicen que los docentes les hablaron sobre cuándo pedir ayuda a una persona de confianza. Por otra parte, el 28,2% de los alumnos declara que le gustaría tener más información sobre el primer tema, y un 23,5% de los alumnos sobre el segundo.

Pero hay un lado B sobre el cual hay que seguir trabajando. “Se suelen reportar al sistema de protección los casos más graves y urgentes, porque cuando se reportan los intermedios en general no hay una respuesta por parte de los organismos de protección. La falta de respuesta está asociada en gran medida a la falta de recursos para atender todos los casos. Además, existen barreras a la hora de reportar, tales como los largos tiempos administrativos para efectuar la denuncia, el potencial peligro al que se expone el docente o directivo en comunidades pequeñas o con altos niveles de violencia y el temor a que el caso empeore si cuando el adulto responsable se entera de que el niño o la niña dijo algo puede tomar mayores represalias”, alerta el informe. Habrá quizás también poner la mirada y la atención en eso para mejor un sistema de protección que sirve y mucho.