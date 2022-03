Violación grupal en Palermo: es hora de preguntarse <<¿Qué tenemos que ver los varones en todo esto?>>

Mauro Andrade, a cargo del Dispositivo de Atención a Varones que ejercen violencia en Neuquén, dialogó con En eso estamos de RN Radio (89.3) en el marco del abuso sexual grupal que tuvo lugar en Palermo en las últimas horas. Al respecto, el funcionario se metió de lleno en la postura que los varones deberían adoptar en torno a estas temáticas.





«Lo que pasó fue un acto de muchísima crueldad sobre todas las cosas, y deja algunas puntas para pensar y tomar por parte de los varones. Necesitamos charlar esto para cuestionar nuestra actitud ante la vida», comenzó Andrade, cuyo Dispositivo tuvo más de 600 consultas en los últimos meses.

Sobre la postura masculina, Andrade deslizó que es necesario «problematizar los espacios de varones, cuestionar hasta los chistes más absurdos. Esto tiene un soporte cultural, es posible porque hay prácticas que lo sustentan. Lo primero es conversar».



#AHORA | Mauro Andrade: «Muchas veces se priorizan las cuestiones de comodidad: si no me toca a mí no me meto, si no le pasa algo a alguien cercano tampoco… Cuando uno logra desnaturalizar estas cosas, hay un cambio».



