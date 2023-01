Visitantes exóticos en Cipolletti: encontró una culebra en su casa

El 2023 no vino solo para algunas localidades rionegrinas, es que arañas, roedores y víboras son algunos de los animales exóticos que tienen día a día los vecinos. Los habitantes de la zona manifiestan que esto se debe a la falta de limpieza que hay por parte del municipio en los espacios verdes.

El año comenzó con un vecino del barrio 80 viviendas del Distrito Vecinal de Cipolletti que relató cómo fue que ingresó una culebra a su domicilio. Aseguró que todos los días hay un caso similar al suyo en el barrio.

“Estaba lavando el auto en la vereda cuando escuché los gritos de mis hijos en la pieza. Entré corriendo al dormitorio a ver qué había pasado y me encontré con la culebra debajo de una ojota” relató Marcos, vecino del distrito vecinal a RÍO NEGRO. De inmediato agarró a la culebra y la saco al exterior de su casa.

Según compartió Marcos se comunicó al instante con el 147, línea de atención municipal para reclamos de vecinales. “Desde ahí nos comunicaron con el área de zoonosis, y ellos me dijeron que por las características que les había comentado no era peligrosa, que la alejemos de la casa y no la matemos. Así que la puse en un balde y la soltamos del otro lado del canal que está frente a casa” relató.

La aparición de animales exóticos es moneda corriente en el distrito vecinal. “Todos los días los vecinos nos comentamos que hay arañas, roedores, culebras. Están muy abandonados los espacios verdes por parte del municipio, hay yuyos muy altos y poca limpieza” expresaron los vecinos.

En Fernández Oro apareció una araña viuda negra

Una familia del barrio Los Perales de Fernández Oro encontró en el patio de su casa una araña viuda negra. Según informaron desde medio ambiente no hay motivos para estar en estado de alerta, pero si hay que tener precauciones.

“Es por el calor que aparecen estos bichos. En todos lados hay viudas negras, ayer nos tocó a nosotros en Fernández Oro encontrar una. La familia había salido a regar y estaba justo detrás de una maceta” relató Javier Arroyo del área de medioambiente de la municipalidad de Fernández Oro a RÍO NEGRO.

Desde esta área remarcaron la importancia de mantener los patios y los terrenos baldíos en condiciones, “Siempre recomendamos cuidar la limpieza de nuestros hogares, si hay terrenos baldíos desmalezarlos, y en caso de que sea necesario realizar una fumigación”.

Las viudas negras o las culebras no representan un peligro importante para el ser humano. “Muchas veces las arañas nos tienen más miedo a nosotros que al revés. Si te pica hay que ir lo más rápido que se pueda al médico, no hay que alarmarse, en el sistema de salud hay antídotos para el veneno de estos insectos y de las serpientes también” aclaró Arroyo.

En caso de que algún vecino de Fernández Oro quiera anunciar la presencia de arácnidos, serpientes o roedores puede hacer al 2994689656.