Video | Así se vivió el desfile por el 120 aniversario de Neuquén: cómo siguen los festejos esta semana

Este domingo 8 de septiembre comenzó la celebración por el 120 aniversario de la ciudad de Neuquén. Se realizó un gran desfile en el oeste de la ciudad, con la participación de miles de personas. ¿Cómo siguen los festejos esta semana?

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido y el gobernador, Rolando Figueroa, llegaron a las 13 e inauguran en primer lugar la calle Necochea. Se trata de nueva avenida que conecta el aeropuerto de Neuquén con la nueva Ruta 22.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido y el gobernador, Rolando Figueroa. Foto: Oscar Livera.

Así arrancó el desfile por el 120° aniversario de Neuquén

El desfile se inició pasada las 14 con las dependencias municipales, y luego se produjo un momento emotivo cuando comenzaron a desfilar las asociaciones de personas con discapacidad.

Las primeras fueron las de personas con trastorno de espectro autista, donde hubo un pedido para apagar la música y para que la gente no aplauda y tampoco levante las manos para saludar.

Otro de los momentos emotivos fue cuando pasó el centro de veteranos de Malvinas, donde Gaido y Figueroa bajaron del palco para desfilar con los veteranos y desplegaron una bandera argentina con los 649 combatientes caídos en la guerra en 1982.

Además de los mandatarios, están presentes la vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, ministros, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero y concejales. También veteranos de Malvinas, fuerzas armadas e instituciones.

Antes se realizó el saludo protocolar del intendente y del gobernador a las fuerzas armadas y se entonaron los himnos nacional y provincial.

Las familias continúaron llegando, algunos en vehículos que deben dejar varias cuadras atrás y luego caminar hacia las vallas de la calle recientemente inaugurada.

El pedido por Luciana Muñoz en el desfile por el 120° aniversario de Neuquén

Pasadas las 15, una pancarta con la leyenda «Dónde está Luciana Muñoz» se desplegó frente al palco municipal. Rapidamente el intentende y el gobernador se desplazaron para acompañar a los familiares y amigos de la joven desaparecida.

Hubo un sentido abrazo con las autoridades, mientras la transmisión fue silenciada. Minutos después, la locutora oficial se unió al pedido de acompañar a los familiares en esta búsqueda.

Desfile por el 120 aniversario de Neuquén: Gaido y Figueroa anunciaron obras

El intendente Mariano Gaido tomó el micrófono para contar sobre las obras recientemente inauguradas y anunció el plan de obras «Orgullo Neuquino» para desarrollar más de 20 avenidas, ellas Bajada de Maida, Cruzelles, Chocón, Copahue, Boer, Saavedra, Senger, Anaya. Y varias calles de Valentina Sur.

Anunció 3.000 cuadras de asfalto y pluviales para barrios de diferentes varios de la ciudad, un nuevo centro de convenciones, estacionamiento subterráneo y dos barrios nuevos con más de 1000 lotes con servicios.

El 2 de octubre se inaugurará el Polo Científico Tecnológico «para abrir las oportunidades a todos».

Por su parte, el gobernador, Rolando Figueroa, contó que mañana anunciarán junto al intendente de Plottier «la conexión desde la nueva Ruta 22 hasta Balsa las Perlas, conectando Neuquén con la localidad vecina.

Anunció una obra para el Mari Menuco y sus redes, con una inversión de más de 50 mil millones de pesos. Agregó otras de saneamiento y la continuación del Arroyo Duran y la planta Tronador.

También inversiones en Salud y Seguridad, con una inversión de 4 mil millones de pesos. Prometió que serán 20 mil las becas Gregorio Álvarez las que se entregarán.

Anunció la construcción del CPEM 46, 54, 40/70 y CEF 4. También un nuevo edificio para la EPET 27 y la finalización del jardín de infantes de las 127 hectáreas.

En cuanto a la provincia, indicó que antes de que finalice octubre, iniciarán más de 40 obras escolares, 16 escuelas nuevas, junto con distintos medios de transporte para estudiantes.

Los testimonios de los vecinos que partiparon del Desfile por el 120 aniversario de Neuquén

Mariela y Esteban, fue son algunos de los vecinos que se apostaron en el oeste para disfrutar del aniversario de la ciudad. Ella es neuquina de pura cepa y el vino desde Buenos Aires por una buena propuesta de trabajo. Se conocieron en un bar de la ciudad, se enamoraron y hoy son una familia consolidada con dos hijos: uno de dos años y el otro de de seis.

«Amo mi ciudad, cómo no amarla si tenemos todo lo que nos hace bien. Mirá los ríos que tenemos. Mirá la barda. Yo no puedo imaginar una ciudad más linda que esta. Feliz cumple Neuquén«. dijo ella. «YO vine por laburo pero sin muchas expectativas, pero un día un compáñero de trabajo me invitó a tomar mates al río Limay. Y no puede más que decir que es una ciudad hermosa«, dijo él.

En tanto, Sofía tiene seis años y es nacida en Neuquén. Sentada en el suelo no se muestra muy contenta con estar donde está. En su mano izquierda sostiene una banderita de la Ciudad de Neuquén: «A mi me gustan las plazas de Neuquén no los desfile. Yo quiero ir a una plaza«, confesó.

Marta y Norma llegaron a Neuquén de paso y ahora son jubiladas docentes y muy amigas. Viven en el oeste de la ciudad y un domingo sin muchos planes decidieron sumarse a los festejos. Trajeron unos mates y unos budines de chocolate (tentadores). Una de ellas es de Santa Fe, la otra de Córdoba. Llegaron a la ciudad para tomar un cargo cuando cuando se recibieron y coincidieron en el mismo colegio. «Pensamos que veníamos de paso, pero nos quedamos y acá estamos muy felices de estar en Neuquén», coincidieron.

Desfile por el 120 aniversario de Neuquén, este domingo: el clima

Para la conveniencia de las miles de personas que disfrutaron del desfile y las actividades por el aniversario de Neuquén, se esperaba un día más que agradable. Y así se concretó finalmente.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, la temperatura ascendió hasta los 17 grados durante la tarde. Asimismo, no se registraron grandes ráfagas de viento.

Cómo siguen los festejos esta semana por el 120 aniversario de Neuquén

Las celebraciones continuarán con la Feria del Libro, que se llevará a cabo del 10 al 15 de septiembre en el Parque Central, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Este evento es parte de la megaorganización de los festejos por los 120 años de la ciudad y promete ofrecer una amplia gama de actividades culturales y literarias para todos los gustos.

«Por la magnitud y las 15 cuadras de desfile, el chocolate y las tortas fritas van a estar durante el mediodía, durante la inauguración de la obra«, contó la Jefa de Gabinete de la municipalidad, María Pasqualini.

Además, agregó que «en el marco de los 120 años, también va a haber actividades en las otras salas y museos en Parque Central, diferentes activaciones, y muestras».

Por otra parte, el domingo 15 finalizará la Feria del Libro y se llevará adelante Mi Ciudad Corre. Se trata de la media maratón de Neuquén capital. Además, es un evento deportivo impulsado por la comuna.

Los eventos por el mes aniversario de la ciudad seguirán y el sábado 20 y domingo 21 se llevará adelante Neuquén Emprende en el parque Jaime de Nevares. «También será por el festejo del comienzo de la primavera y el día del estudiante», aseguró Pasquialini.