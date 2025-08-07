Volcanes activos: cuáles están bajo alerta amarilla en Chile y qué tan cerca están de Neuquén

Este miércoles se informó que aumentó el nivel de alerta técnica a color amarillo del complejo volcánico Laguna del Maule. Con este, ya son tres los volcanes con la misma advertencia, según informa el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. Cuáles son y qué tan cerca están de Neuquén.

Según indicó el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), el último cambio de nivel de alerta se basó en un aumento en los parámetros de actividad sísmica del volcán a lo largo de julio, con más de 11.000 eventos de «tipo volcano-tectónicos (VT)», asociados al fracturamiento de roca al interior del volcán.

Este complejo volcánico se encuentra ubicado en el límite entre Neuquén, Mendoza y la frontera internacional con Chile.

El punto rojo marca la ubicación del complejo volcánico Laguna del Maule. Foto: captura Google Maps.

El tipo de sismicidad se localizó principalmente en el sector chileno y coincidió temporalmente con un incremento en las «tasas de deformación», alcanzando niveles elevados para este volcán. Esto sugiere «una progresión de la actividad interna del volcán hacia nuevos sectores del complejo», mencionó el SEGMAR.

Si bien se considera que se encuentra «por encima de su nivel de base de actividad», las autoridades descartaron la posibilidad de un proceso eruptivo «inminente».

El complejo volcánico Planchón-Peteroa también está bajo alerta amarilla

El pasado 18 de julio, SEGEMAR había emitido alerta amarilla para el complejo volcánico Planchón-Peteroa, ubicado en el sur de Mendoza, en el departamento de Malargüe, y en el límite con Chile, en la región del Maule. El mismo se ubica en el puesto N°2 del ranking de Riesgo Volcánico para Argentina.

El punto rojo marca la ubicación del complejo volcánico Planchón-Peteroa. Foto: captura Google Maps.

Su cambio de nivel de alerta se basó en un aumento en los parámetros de actividad sísmica del volcán desde el pasado 10 de julio, particularmente en el registro de eventos asociados a la dinámica de fluidos al interior del volcán (eventos sísmicos tipo LP y Tremor, detalló el organismo).

En este sentido, indicaron que este tipo de comportamiento ha antecedido ciclos eruptivos previos, caracterizados por emisiones de ceniza volcánica. Además, señalaron que no se descarta la «posible ocurrencia de explosiones de baja a moderada magnitud, súbitas y sin precursores» que afecten a los cráteres activos.

Por este motivo, advirtieron posibles columnas eruptivas similares a los de los años 2018 y 2019, cuya dispersión fue preferentemente hacia el sureste, pero con potencial afectación sobre territorio argentino.

El complejo volcánico de Chile que está en alerta amarilla cerca de Neuquén

El pasado 26 de abril, se elevó a amarillo el nivel de alerta técnica del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle. El mismo está ubicado en el puesto N°4 del ranking de riesgo volcánico de Chile.

Las localidades argentinas más cercanas que se encuentran en un radio entre 50 – 100 km de distancia desde el volcán son Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes y Villa Traful. Asimismo, el sector argentino con infraestructura y personas más cercano al complejo volcánico es el paso Cardenal Samoré, a escasos 20 km del centro eruptivo.

Foto: Gentileza Municipalidad de Villa La Angostura.

Desde el OAVV precisaron que se identificaron una zona de inflación activa desde el año 2012, cuya deformación máxima se encuentra ubicada a casi 6 kilómetros al oeste-noroeste del centro de emisión asociado a la erupción del 2011.

«Durante los primeros meses del presente año, se ha observado un aumento de las tasas de alzamiento vertical, alcanzando valores máximos promedios de hasta 2.4 cm/mes, que se corresponden con las mayores tasas registradas desde el inicio del monitoreo en este volcán», detallaron.

Este desplazamiento vertical acumulado alcanza 42 centímetros y además desde mediados del 2020 se registra un aumento en la ocurrencia de sismicidad de tipo volcano-tectónica (VT) e híbrida (HB) de magnitudes altas (ML≥3.0), «la cual está principalmente asociada a una fuente superficial, cercana al centro eruptivo del año 2011».

Aún así, aclararon que los niveles de actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos al interior del volcán «son bajos». Sin embargo, acotaron que cerca del punto de emisión de la última erupción se registran emanaciones de gases, como así también en las zonas superficiales se registran temperaturas cercanas a los 90°C.

Desde SEGEMAR igualmente dijeron que estos parámetros de monitoreo no sugieren un proceso eruptivo inminente, pero sí que el complejo volcánico se encuentra por encima de su nivel base de actividad.