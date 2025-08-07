Mapa: dónde está el volcán de Neuquén que elevó su nivel de alerta



El Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) y en conjunto con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) del país vecino, informó que en las últimas horas el complejo volcánico Laguna del Maule elevó su alerta técnica a color amarillo por aumento de «actividad sísmica». Se trata de un volcán que, en caso de erupción, podría afectar tanto al territorio de Chile como el argentino.

El complejo volcánico Laguna del Maule se ubica entre las provincias de Neuquén y Mendoza, justo al límite internacional con Chile.

Las localidades más cercanas en el territorio argentino son Cochico y Barrancas de Neuquén; y Las Loicas, Bardas Blancas y Malargüe de la provincia de Mendoza.

Según lo detallado por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), todas estas ciudades están ubicadas dentro de un radio máximo de 100 km de distancia. Además en sus inmediaciones se encuentra el paso fronterizo Pehuenche.

El volcán es monitoreado constantemente y si acceden al sitio web del Servicio de Geología y Minería, se puede ver el monitoreo en línea del complejo Laguna del Maule.

La explicación sobre por qué aumentó la alerta en el volcán de Neuquén

Desde el Segemar explicaron que el cambio del nivel de alerta técnica tiene que ver con incrementos en la actividad sísmica del volcán a lo largo de julio. «En este periodo, se registraron más de 11.000 eventos de tipo volcano-tectónicos (VT), asociados al fracturamiento de roca al interior del volcán», señalaron.

También indicaron que esa sismicidad fue localizada principalmente sobre el sector chileno del complejo volcánico, en los sectores Troncoso y las Nieblas, al suroeste (SO) de la laguna y en el sector este (E) de la misma. Esto a su vez ha «coincidido temporalmente con un incremento en las tasas de deformación medidas por la red de estaciones GNSS, alcanzando niveles elevados para este volcán», agregaron.

Finalmente destacaron que el aumento de este tipo de actividad ha sido registrada en el pasado en este volcán, y que con el escenario actual, «se descarta la posibilidad de un proceso eruptivo inminente. No obstante, se considera que el complejo volcánico se encuentra por encima de su nivel de base de actividad».