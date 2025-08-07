Un volcán de Neuquén elevó su nivel de alerta por aumento de «actividad sísmica»: más de 11.000 eventos

El complejo volcánico Laguna del Maule elevó su alerta técnica a color amarillo por un «aumento en los parámetros de actividad sísmica del volcán a lo largo del mes de julio». Así lo informaron desde el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) y en conjunto con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) del país trasandino. Está ubicado entre las provincias de Neuquén y Mendoza, y en el límite con Chile. Descartaron un proceso eruptivo.

«Progresión interna de la actividad»: aumentó la alerta en el volcán de Neuquén

Desde el Segemar explicaron que el cambio del nivel de alerta técnica tiene que ver con incrementos en la actividad sísmica del volcán a lo largo de julio. «En este periodo, se registraron más de 11.000 eventos de tipo volcano-tectónicos (VT), asociados al fracturamiento de roca al interior del volcán», señalaron.

Ampliaron que esa sismicidad fue localizada principalmente sobre el sector chileno del complejo volcánico, en los sectores Troncoso y las Nieblas, al suroeste (SO) de la laguna y en el sector este (E) de la misma. Agregaron que esto a su vez ha «coincidido temporalmente con un incremento en las tasas de deformación medidas por la red de estaciones GNSS, alcanzando niveles elevados para este volcán».

Marcaron que los datos sugieren una «progresión de la actividad interna del volcán hacia nuevos sectores del complejo».

Destacaron que el aumento de este tipo de actividad ha sido registrada en el pasado en este volcán, y que con el escenario actual, «se descarta la posibilidad de un proceso eruptivo inminente. No obstante, se considera que el complejo volcánico se encuentra por encima de su nivel de base de actividad».

Desde el OAVV se continuarán con las tareas de monitoreo y cooperación conjunta con el Observatorio Volcanológico de los Andes del SUR (OVDAS) de Chile, al igual que con las autoridades locales y provinciales, y en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en el marco de nuestro Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y se informará ante cualquier cambio.

Dónde está el complejo volcánico Laguna del Maule que elevó su nivel de alerta

El complejo volcánico Laguna del Maule está en el límite entre las provincias de Neuquén y Mendoza, y el límite internacional con el vecino país de Chile.

Las localidades más cercanas, ubicadas en territorio argentino, son Cochico y Barrancas, en la provincia de Neuquén; y Las Loicas, Bardas Blancas y Malargüe, en la provincia de Mendoza. Todas están dentro de un radio máximo de 100 km de distancia aproximadamente. A su vez, en sus inmediaciones se encuentra el paso fronterizo Pehuenche.