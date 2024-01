Volvían de Las Grutas a Neuquén y volcaron sobre Ruta 22

Un accidente de tránsito se registró a primeras horas de este jueves sobre Ruta Nacional 22, en Valle Medio. Una pareja que se dirigía a Neuquén a bordo de una camioneta sufrió un despiste seguida de un vuelco. Ambos se encuentran fuera de peligro.

Según informó el comisario inspector Bautista Juan Carlos a Diario RÍO NEGRO, el hecho se registró alrededor de las 7 de la mañana cuando fueron advertidos de un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 1011 de la Ruta 22, precisamente entre las localidades de Darwin y Belisle. Una camioneta Amarok que se dirigía en sentido este oeste, por razones que aún son materia de investigación, se despistó y luego volcó sobre el margen derecho de la ruta.

La camioneta era conducida por un hombre de 58 años quien iba acompañado de su pareja de 55 años. Según se supo, ambos se dirigían de la ciudad balnearia, Las Grutas, hacia la ciudad de Neuquén, donde ambos son residentes.

El comisario explicó que tras llegar al lugar asistieron a las personas y se pudo determinar que no hubo terceros involucrados, agregó que según manifestó el conductor «había perdido el control del vehículo» y por ello se salió de la calzada. Si bien el accidente no fue mayor, ambas personas recibieron asistencia en Darwin para constatar de que los golpes recibidos no fueran de gravedad.

«El conductor manifestó un dolor de pecho, se lo trasladó a Choele Choel, pero se confirmó que no presentaba lesiones graves», concluyó.