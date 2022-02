En qué gastan los turistas con la tarjeta Previaje en Bariloche

El Previaje, que financia parte de las vacaciones de quienes compraron servicios turísticos con tiempo, es el motor de este verano récord en Bariloche donde se estima que se moverán unos 9.500 millones de pesos en consumos vinculados a este programa de incentivo del Gobierno nacional.

El impacto económico es altísimo, comparable con el presupuesto municipal que para todo este año prevé ingresos por 8.500 millones de pesos. Y esta inyección de dinero la reciben de manera directa los comercios y servicios vinculados al turismo, según destacó Ezequiel Barberis, presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche que cuenta con los datos desglosados de Nación.

En el ránking de gasto con la tarjeta Previaje en Bariloche este verano, se ubican las cervecerías Patagonia y Antares. La primera, que pertenece al grupo belga AB-InBev, tiene su microcervecería en el Circuito Chico con una demanda alta que comienza desde su apertura al mediodía. Además cuenta con beer truck en Colonia Suiza y en la base del cerro Catedral. La segunda tiene un único local en el centro y es originaria de Mar del Plata.

En el ránking de consumos también aparecen entre los cinco primeros destinatarios de la tarjeta Previaje las chocolaterías artesanales locales Mamuschka y Rapa Nui, dos tradicionales empresas familiares. Este fenómeno no es nuevo ya que el chocolate es el “souvenir” más preciado por los turistas y no hay visitante que no se vaya de Bariloche sin llevar al menos una caja de presente.

Los chocolates son el «souvenir» de cada turista que visita Bariloche y lo más consumido con la tarjeta Previaje. Foto: Chino Leiva

También las agencias de viajes de la ciudad en general son destinatarias de los mayores consumos con el Previaje, especialmente para la venta de excursiones lacustres y rafting, que son de las actividades turísticas más costosas para los turistas, con valores que parten de los 6.000 pesos por persona.

Además las rentadoras de auto también recibieron un aluvión de compras a través de este sistema y por eso muchas compañías dedicadas a este servicio debieron sumar vehículos nuevos a su flota o traerlos de otras sucursales del país, en el caso de las que son cadenas.

Barberis destacó que “Bariloche es la primera ciudad en compra con Previaje entre octubre y diciembre por un total de 16.000 millones de pesos, esa cifra duplica a la costa y generó un crédito de 9.500 millones de pesos para el consumo este verano”.

El sistema de Previaje permite que las personas que hayan comprado servicios turísticos y acreditado su facturación en el plazo establecido, antes de fin del 2021, obtienen una tarjeta con un crédito para gastar equivalente al 50% de su compra previa y se puede utilizar solo en servicios vinculados al turismo.

El Previaje permitió que se formalicen muchas actividades que no estaban en regla, especialmente los departamentos de alquiler que perdían reservas al no cumplir con las exigencias del programa”. Ezequiel Barberis, presidente de la Cámara de Turismo de Bariloche.

A pesar de ser una ciudad turística, la tarjeta Previaje no funciona en consumos de combustible, supermercados y farmacias. Muchos usuarios se molestan ante la negativa de los comercios de estos rubros en aceptarla, pero el programa en sus condiciones lo definía.

Ante la insistencia de los usuarios, algunos comercios que no reciben esa tarjeta colocan cartelería, pero de todos modos reciben consultas y también reproches. Uno de ellos es una farmacia y perfumería de la calle Mitre donde exhiben varios carteles explicativos a dónde se puede usar el crédito del Previaje.