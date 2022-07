«Me saco el sombrero con vos, papá»: el orgullo de Nico ante el esfuerzo en el campo de Don Aladino en Chubut

Días atrás, en un campo de Río Pico, Chubut, en la zona del lote 19, Don Aladino Arce, con sus 60 años de puro trabajo rural, se metió con la nieve hasta el pecho para rescatar caballos atrapados y llegar hasta donde estaban las vacas para que pudieron comer en medio del temporal que caía sobre la Cordillera de los Andes. Las imágenes del esfuerzo de ese porfiado hombre de campo que no le afloja ni ante las circunstancias más adversas generaron asombro cuando su hijo Nico las publicó.

Llegar como sea hasta donde estaban las vacas y rescatar a los caballo, la doble misión de este orgulloso puestero en Chubut. Foto: Ramiro Bilbao.

«Mí viejo trabajo toda la vida en el campo de puestero. Esta zona donde se encuentran trabajando con Ramiro Bilbao es el lote 19 en Río Pico. Trataban de ir sacando caballos atrapados, de ir abriendo camino y de llevar pasto con los pilcheros a las vacas que por la nieve tan alta no tenían que comer. En los videos y las fotos también aparece su compañero de trabajo Ramiro, que filmó todo con el teléfono de mi papá», le dijo a Nico a Voy.

"Y cómo no estar orgulloso…"

«Y cómo no estar orgulloso si de toda la vida lo vi trabajando en el campo, mucho sacrificio que hacen y no tienen recompensa. Siempre trabajando y él lo que a uno le enseñó es la cultura del trabajo», agregó Nico.

Se acumuló una gran cantidad de nieve al pie de la cordillera en Chubut.

«Y se pudo llegar al puesto del amigo!», escribió Ramiro Bilbao.

«Verlo laburar en el campo y cuidar a su madre. Muchas veces irse de madrugada al campo y volver en la noche para cuidar a mí abuela o tener que llevársela al campo con el para poder trabajar y estar tranquilo sin pensar que le pasó nada. Decime vos si esas cosas no llenan de orgullo a un hijo, cómo no sacarme el sombrero frente a mí papá. Acá se ve el trabajo del puestero, del mensual, del por día de la gente de campo», continuó Nico.

La historia de Río Pico

Es una pequeña localidad ubicada al oeste del Chubut, al pie de la cordillera, en la Comarca Río Senguer – Golfo San Jorge. Rodeado de bosques, montañas y lagos, la localidad y sus alrededores, constituyen uno de los enclaves más bellos del Chubut. Los atractivos turísticos que ofrece, el paisaje virgen y espectacular, permiten al visitante disfrutar del contacto con la naturaleza.

De acuerdo con la información publicada por Chubut en su sitio oficial, Río Pico es un pueblo de principios del siglo que debe su nombre a quien jefe de la comisión de limites Ing. Octavio Pico y al río más caudaloso que atraviesa la zona.

La referencia histórica de su fundación es el inicio de actividades de la Escuela Nacional Nº 75 construida en tierras donadas por los hermanos Hahn, unos de los primeros pobladores del lugar al igual que las familias Amuinahuel, Jaramillo, entre otras.

Su actividad económica ha sido siempre la actividad ganadera y en los últimos años ha tenido un gran desarrollo turístico, principalmente por la práctica de la pesca deportiva, actividad que se lleva a cabo en temporada de pesca en diversos espejos de agua de la zona como en Lagos 1,2,3,4,5, L. Vintter, L. Engaño, L. Falso Engaño, L. Los Niños, L. Guacho, Río Nilson, Río Pico, Laguna Temenuao y Laguna La Pava. En el ejido urbano y sus alrededores posee un rico patrimonio histórico y cultural, con antiguas casonas de diversos estilos de construcción.

Se puede hacer trekking, recorrer circuitos culturales, avistar flora y fauna y pescar.

