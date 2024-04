Precios de avistaje embarcado de ballenas: la suba de Puerto Madryn impactará en Las Grutas

Las subas que días atrás anunció Puerto Madryn (Chubut) para la actividad de avistaje embarcado, que tendrán un incremento del $380% con respecto al año pasado, impactarán fuertemente en el balneario rionegrino Las Grutas, que, durante el próximo invierno, lanzará su temporada de avistamiento de ballenas francas y otros mamíferos marinos.



Ocurre que los prestadores náuticos grutenses coinciden en que los montos que propusieron en la provincia vecina ($95.000 para septiembre- que para ellos es temporada baja-y $125.000 en la alta) están acordes a los costos actuales que tiene la actividad. Pero sin el componente de turismo extranjero ni la presencia masiva de público que tiene ese destino será difícil trasladar las mismas tarifas a la costa de Río Negro.



«Los valores que dieron a conocer en Chubut están acordes, no son ninguna locura. Otra cosa es evaluar si el tipo de viajeros que hacen la actividad que ofrecemos acá podría pagarlos. Nuestro producto es distinto, no es masivo, es una experiencia personalizada que se realiza en embarcaciones más chicas. Y no tenemos turismo extranjero. Por eso en este tiempo veremos con nuestros colegas qué hacer. Porque podemos decidir trabajar por menos plata con tal de mantener la actividad vigente (siempre sin irnos por debajo de nuestros costos). Es algo que hay que evaluar» explicó Claudio Barbieri, el referente de una de las firmas que ofrece estos paseos.



Su visión coincide con la de Sandro Acosta, otro referente del sector. «Generalmente manejamos precios más bajos que Madryn, y supongo que mantendremos esa misma dinámica. La situación es compleja porque tenemos mucho que afrontar, ya que mantener las embarcaciones al día es 10 veces más caro que el mantenimiento de una combi, y todo el material de seguridad también tiene un vencimiento que nos obliga a re invertir. Pero se charlará con los otros operadores, como lo hacemos siempre. Hay tiempo para pensar en los precios» anticipó.



«Lo importante en épocas de crisis es que se conozcan los costos reales. Después si se analiza ir por debajo de esos montos para mantener vivo el producto y seguir ofreciéndolo es un tema aparte. Desde siempre peleamos por arrancar y sostener esta actividad que rompe la estacionalidad tan marcada que tiene Las Grutas» subrayó Barbieri.



Cabe recordar que los paseos embarcados se realizan durante todo el año en las playas grutenses y de la región. Pero a fines de julio, cuándo los cetáceos llegan a la zona para reproducirse, se activa la posibilidad de avistarlos. La especie permanece en el área hasta fines de octubre. Las salidas se hace en botes semirrígidos, que llevan un máximo de 10 pasajeros. Se implementaron a partir del año 2012.