Turismo en crisis : «La mortandad de Pymes será mayor que en pandemia» dijo la Federación empresaria rionegrina

Bariloche sería una de las ciudades que promocionaría el plan turístico de Javier Milei. Pero los privados cuestionan que "todo el esfuerzo se los piden a los prestadores, que están asfixiados por las subas de los servicios. El Estado no prevé ningún aporte"

«¿Programa turístico nacional ‘Emerger’? ¿De dónde? Acá la cosa está muy mal. Con los aumentos de más del 700% en gas y el incremento de luz, que pasó de cobrar $ 8 a cotizar $44 el kilovatio-hora (kwh), hay muchos hoteles que están cerrando sus puertas. Habrá una mortandad de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) más grande que en pandemia«.



Con estas palabras Walter Sequeira, el presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (Feern) se refirió a la situación que viven los comerciantes que se dedican al turismo, y criticó los alcances de la iniciativa que, para el sector, dio a conocer el gobierno de Javier Milei.



«Ese programa no servirá para nada. Porque el esfuerzo lo va a tener que hacer la parte privada, que está asfixiada por la suba de tarifas, y todavía no sabe cómo se va a sostener» se lamentó, en diálogo con Río Negro Radio.



«El Pre-Viaje era distinto. En este caso Nación no aportaría nada, sólo está esperando que desde destinos ‘emergentes’ como Córdoba, Mendoza, Ushuaia, Puerto Madryn, Cataratas, Buenos Aires y Bariloche se inscriban para hacer llegar los descuentos que proponen, tanto en excursiones como en hotelería. Ellos sólo anunciaron que las empresas de transporte terrestre tendrían promociones de un 30%, para incentivar los viajes por el país. Y sería nada más que hasta el mes de julio. Pretenden difundir esas rebajas, pero sin ofrecer ningún aporte. Y las ciudades más chicas ni siquiera se beneficiarían» criticó el hombre, indignado.



«Imagináte que en momentos así tendríamos que apostar al turismo de cercanía. Pero el combustible está por las nubes, así que tampoco podemos apelar a eso» amplió, preocupado.



«Lo más grave, más allá de la baja de público, es la suba de tarifas. De hecho en Río Negro le pedimos al Ente Provincial Regulador de la Energía (Epre), en una reunión que mantuvimos en febrero, que no les corten la luz a los que no puedan abonar las boletas, y que permitan que se paguen en cuotas. Pero no hubo respuestas. Y ahora quieren gestionar otra suba» compartió, alarmado.



Sobre las gestiones que están efectuando (tanto a nivel provincial como nacional) para pedir respaldo para el sector, informó que son muchas.



«Primero acudimos a todos los bloques de la Legislatura, para solicitar apoyo en la gestión ante el Epre. Además estamos esperando que nos convoque el gobernador Alberto Wereltineck y su ministro de desarrollo económico, Carlos Banacloy. A ellos les pedimos -en un encuentro de mandatarios patagónicos que se hizo en Buenos Aires- abrir una mesa de diálogo público-privada. Por otra parte solicitamos una reunión con el secretario de turismo, ambiente y deportes nacional Daniel Scioli, que se supone que tendremos a principios de mayo» enumeró.



Mientras tanto siguió alertando por la crisis del sector. «Las Pymes no dan más. Es preocupante» remarcó, apenado.