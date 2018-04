¡Vuela alto, mi viejito!: así despidió a Gualberto Solano su sobrina, en nombre de la familia

“Vuela alto, mi viejito, tío querido!!!!” es el comienzo del mensaje público que Romina Solano, prima de Daniel, difundió hoy en una red social, para despedir a Gualberto y agradecer el apoyo a la familia.

En un posteo en Facebook que dio a conocer esta tarde, expresó que “en este día, se me siguen llenando los ojos de lágrimas, se hace un nudo en mi garganta, mi corazón me duele e imagino el dolor de los que llegaron a conocer a este ser tan maravilloso. Me cuesta asumir la realidad de no verte más”.

En la dedicatoria reconoció a su tío como un “gran luchador” y aseguró que continuarán con su reclamo de justicia, con los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio al frente del juicio que hoy tuvo una nueva audiencia.

También dedicó palabras de agradecimiento a cada una de las personas que tanto en Choele Choel como en Salta, hicieron su aporte para sostenerlos en estos años, en los sucesivos viajes y en el acampe que sostuvieron frente al juzgado en el Valle Medio.

Los restos de Gualberto fueron inhumados ayer en el cementerio de la municipalidad de Tartagal.