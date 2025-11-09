Vuelve el gran Confluencia de Cervezas a Neuquén: música en vivo, foodtrucks y más, cuándo es
Vuelve uno de los festivales más esperados en Neuquén. Ya se palpita la nueva edición del Confluencia de Cervezas. Te cuento acá todos los detalles.
El parque Jaime de Nevares de Neuquén volverá a llenarse de fiesta, alegría y sabores. Este mes llega una nueva edición del «Confluencia de Cervezas», un evento que combina lo mejor de la cerveza artesanal neuquina con la música en vivo, los sabores locales y un espacio que hace disfrutar a todos los visitantes.
Desde el municipio anunciaron el regreso de uno de los festivales más esperados por los neuquinos, el gran Confluencia de Cervezas. El evento será el 28 y 29 de noviembre en el parque Jaime de Nevares.
Allí se podrá disfrutar de dos días de «lo mejor de la cerveza artesanal neuquina, música en vivo, sabores locales y un ambiente único», explicaron.
Cómo llegar al Confluencia de Cervezas y cuáles son los colectivos que se pueden tomar
El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII, lindante al sector extramuros de la exunidad penitenciaria U9.
Alrededor del predio hay siete paradas de colectivo. Estas son Las línea que te dejan en inmediaciones del parque:
Por calle Entre Ríos:
- Línea 4: conecta Villa Ceferino y Ciudad Deportiva.
- Línea 7: conecta Cuenca XV Sector 2 y 7 de Mayo y Area centro Sur.
- Línea 10: conecta Hibepa y Area Centro Sur.
- Línea 11: conecta Gran Neuquén y Area Centro Este
- Línea 27: conecta Gran Neuquen Norte y Área Centro Sur.
- Línea 28: conecta Sapere y Valentina Rorte Rural.
Por calle Alderete:
- Línea 5: conecta Hibepa y Confluencia Rural.
- Línea 12: conecta Los Hornos y Mariano Moreno.
- Línea 16: conecta Cuenca XVI Sector 8 y Mariano More.
- Línea 25: conecta Cuenca XV y Confluencia Rural.
Por calle Arturo Illia:
- Línea 2: conecta Sapere y Parque Industrial
- Línea 13: conecta Hibepa y Mariano Moreno
