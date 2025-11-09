Vuelve el gran Confluencia de Cervezas a Neuquén: música en vivo, foodtrucks y más, cuándo es

El parque Jaime de Nevares de Neuquén volverá a llenarse de fiesta, alegría y sabores. Este mes llega una nueva edición del «Confluencia de Cervezas», un evento que combina lo mejor de la cerveza artesanal neuquina con la música en vivo, los sabores locales y un espacio que hace disfrutar a todos los visitantes.

Desde el municipio anunciaron el regreso de uno de los festivales más esperados por los neuquinos, el gran Confluencia de Cervezas. El evento será el 28 y 29 de noviembre en el parque Jaime de Nevares.

Allí se podrá disfrutar de dos días de «lo mejor de la cerveza artesanal neuquina, música en vivo, sabores locales y un ambiente único», explicaron.

Cómo llegar al Confluencia de Cervezas y cuáles son los colectivos que se pueden tomar

El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII, lindante al sector extramuros de la exunidad penitenciaria U9.

Alrededor del predio hay siete paradas de colectivo. Estas son Las línea que te dejan en inmediaciones del parque:

Por calle Entre Ríos:

Línea 4 : conecta Villa Ceferino y Ciudad Deportiva.

: conecta Villa Ceferino y Ciudad Deportiva. Línea 7 : conecta Cuenca XV Sector 2 y 7 de Mayo y Area centro Sur.

: conecta Cuenca XV Sector 2 y 7 de Mayo y Area centro Sur. Línea 10 : conecta Hibepa y Area Centro Sur.

: conecta Hibepa y Area Centro Sur. Línea 11 : conecta Gran Neuquén y Area Centro Este

: conecta Gran Neuquén y Area Centro Este Línea 27 : conecta Gran Neuquen Norte y Área Centro Sur.

: conecta Gran Neuquen Norte y Área Centro Sur. Línea 28: conecta Sapere y Valentina Rorte Rural.

Por calle Alderete:

Línea 5 : conecta Hibepa y Confluencia Rural.

: conecta Hibepa y Confluencia Rural. Línea 12 : conecta Los Hornos y Mariano Moreno.

: conecta Los Hornos y Mariano Moreno. Línea 16 : conecta Cuenca XVI Sector 8 y Mariano More.

: conecta Cuenca XVI Sector 8 y Mariano More. Línea 25 : conecta Cuenca XV y Confluencia Rural.

: conecta Cuenca XV y Confluencia Rural.



Por calle Arturo Illia: