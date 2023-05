Wikipedia: para jugar entre amigos sin instalar nada, en persona o a la distancia 

Durante la pandemia inventamos muchas maneras de entretenernos con lo que teníamos a mano. Un día estaba haciendo una videollamada con un amigo que vive en otra provincia y, para pasar el rato, me dijo: ¿Jugamos al Wikipedia?, con lo que pasó a explicarme:

Primer paso

El juego de Wikipedia es una carrera: se elige un punto de partida y un punto de llegada. Puede ser que se salga desde la marca de zapatillas “Converse” y se quiera llegar hasta “Casete”, que se salga de “Lavarropas” para llegar hasta “Napoleón Bonaparte”, o se puede jugar a algo incluso más complicado, cómo llegar desde “Jabón” hasta “La paradoja del gato de Schrödinger”. Para un nivel de extrema dificultad, Wikipedia tiene un botón de “página aleatoria” que se puede usar como punto de partida.

Segundo paso

Se va clickeando en las palabras que aparecen en color azul, es decir, enlazadas. Esto es opcional, pero en las partidas en las que participé siempre prohibimos usar los links de ubicación geográfica (ciudades, países y continentes), porque lo vuelve muchísimo más fácil. Este dato es una buena opción para darle ventaja a los principiantes: que sólo ellos puedan usar estos links.

Tercer paso

Como es una carrera, la tercera regla es muy simple: el primero en llegar gana. Esta parte, aunque no me lo crean, no sólo es divertida para el ganador: tengo recuerdos muy cálidos de estar tomando una cerveza con amigos, quizás teniendo que llegar a “Franklin D. Roosevelt” y que uno grite “¡Ya estoy en Segunda Guerra Mundial!” mientras otro anuncia, preocupado, que está en “Ladrillo”. Al terminar, a veces comentábamos el trayecto. “Cuando estaba en la página de un colectivo de Madrid, realmente me preocupé” podía decir el ganador. Pero se trata de hacer lo que se puede con lo que se tiene.

