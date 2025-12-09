Yamili, la histórica directora de la escuela 1: Neuquén le rinde un «homenaje en vida» a sus 91 años

Yamili Sager de Pressello junto al exgobernador Felipe Sapag descubriendo la placa por la Bodas de Plata de la Escuela N°1. (Gentileza).

A sus 91 años, Yamili Celma Sager de Pressello se prepara para recibir un doble homenaje en Neuquén, la provincia en la que dejó una huella dentro de la educación y en cada estudiante que formó. Este martes 9 de diciembre, la exdirectora de la mítica Escuela Provincial Piloto N° 1 (hoy 201) será reconocida como “Personalidad Destacada de la Provincia” y “Vecina Destacada de la Ciudad”. «Yo creo que lo que hice no es un gran honor, solamente cumplí con lo marcado, con mis deberes», remarcó la docente. Una frase que encierra la ética de toda una vida dedicada a la enseñanza pública.

Este gran logro fue impulsado por el inmenso orgullo de su familia, especialmente de su nieto Gabriel Pressello, quien la describe como la directora que forjó una generación. El homenaje será este martes 9 de diciembre a las 18 en el salón de actos de la escuela primaria 201 “Hipólito Yrigoyen”.

La maestra Sarmientina oriunda de Córdoba que llegó a Neuquén

Nacida el 6 de enero de 1934 en La Laguna, un pueblo de Córdoba, la vocación de Yamili fue una herencia familiar. Con un padre de origen árabe y una madre proveniente de los napolitanos, su camino estuvo signado por la docencia desde el comienzo. La inscribieron en un prestigioso instituto de Villa María donde se formó como una «maestra sarmientina». «Ni me preguntó mi papá, ¿qué querés ir a estudiar? No, ya tenía todo establecido«, recordó.

En 1964, Yamili, conocida cariñosamente como “Teté”, se trasladó a Neuquén junto a su esposo, Juan Pedro Pressello. Llegó en tren desde Buenos Aires con sus dos hijos y quedó maravillada por el valle, sus peras y manzanas, sus «flores, flores y más flores».

La provincia estaba en plena expansión y demandaba profesionales para consolidar sus bases. Aunque Yamili remarcó que ella no vino «a descubrir un nuevo continente», sino a trabajar en las necesidades escolares, «imprescindible» en cualquier lugar que crece. Su primera parada en 1965 fue la escuela N° 2, una institución muy importante en la trama neuquina, donde se hizo cargo de un segundo grado y congenió rápidamente con sus alumnos.

Dos años después, en 1967, se produjo el salto inesperado. Mientras estaba de vacaciones, una colega la anotó en un concurso para directores. Yamili, con solo nueve años de antigüedad y sin haber contemplado la dirección, se encontró ante un nuevo desafío. Las autoridades la habían elegido para hacerse cargo de la Escuela N° 1, en la histórica esquina de Salta y Belgrano.

Yamili Celma Sager de Pressello en sus primeros años de maestra. (Gentileza).

Bajo su liderazgo durante diez años, la Escuela N° 1 se convirtió en un faro. Con cerca de 500 alumnos, su edificio sirvió de albergue a la Universidad Provincial de Neuquén (antecedente de la Universidad Nacional del Comahue), a instituciones secundarias y a la educación especial.

Recordó que se trabajaba «muchas horas del día». Su estilo de dirección era activo y cercano al aula, recorriendo los pasillos y escuchando activamente a docentes y estudiantes.

-¿Se considera maestra o directora?

–“Yo maestra, maestra sarmientina», respondió sin dudarlo. Aseguró su corazón siempre estuvo en el aula.

Luego de dedicarle una década a la actual escuela 201, Yamili continuó su carrera durante doce años como supervisora en el Consejo Provincial de Educación de Neuquén. Sin embargo, recalcó que el objetivo siempre fue el mismo: “Formar gente, personas que sean miembro inteligentes y activos en la sociedad».

Este martes 9 de diciembre Neuquén homenajeará a su histórica directora, Yamili Celma Sager de Pressello. (Foto: Gentileza).

Hoy, a sus 91 años y ya como bisabuela, su legado se mide en los lazos que jamás se rompieron. “Tengo el celular ahí con algunos comentarios, algunos saluditos que me mandan”, dice con alegría. Alumnas de séptimo grado de hace casi cuarenta años aún le envían mensajes de buenas noches. Esas exalumnas, hoy madres y algunas también abuelas, mantienen viva la conexión con «su directora».

«Yo era muy caprichosa, no los abandoné, los seguí a algunos por el secundario, por la universidad», confesó. Entre risas contó que hasta llamaba a los directores para saber cómo habían salido «sus chicos».

El homenaje de este martes, impulsado con tanto cariño por su nieto, es un reconocimiento a ese compromiso inquebrantable. Es la celebración de una vida que, más allá de los honores, permanece fiel a su esencia: la de una maestra que convirtió la enseñanza en un acto de amor.

Homenaje en vida a la histórica directora de Neuquén: hora y lugar

El tributo a Yamili Celma Sager de Pressello como “Personalidad Destacada de la Provincia” y “Vecina Destacada de la Ciudad” de Neuquén es el fruto de una conversación casua entre Gabriel Pressello, el nieto mayor de Yamili y promotor del proyecto, con Julio y Darío Fuentes, figuras sindicales reconocidas en Neuquén y exalumnos: «Tu abuela, la directora de la escuela 201».

Aquel diálogo desenterró un legado histórico e impulsó a Gabriel a investigar la génesis de aquella emblemática institución y el rol central que tuvo su abuela en la conformación de los cimientos de la educación en Neuquén.

Así redactó un proyecto de declaración que honrara no solo la labor de Yamili como directora y supervisora provincial, sino también el rol fundamental de la educación pública en la vida de Neuquén. Con el objetivo de concretar este reconocimiento en vida, la iniciativa recorrió rápidamente el camino legislativo.

El diputado provincial por la Unión Cívica Radical, César Gass, lo presentó finalmente en la Legislatura y el concejal por el Movimiento Popular Neuquino, Santiago Galíndez, lo propuso en el Concejo Deliberante. Gabriel destacó que la velocidad con la que las declaraciones fueron votadas en octubre demuestra que las autoridades «rápidamente entendieron el espíritu del proyecto» y la profunda resonancia histórica que la figura de Yamili Sager de Pressello tenía en la memoria colectiva neuquina.

Para Julio Fuentes, integrante del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el significado del homenaje trasciende el reconocimiento personal: es la validación de una época fundacional. Fuentes recuerda que la fachada de la Escuela N° 1 (hoy 201) fue el origen de grandes proyectos, como la Universidad Provincial de Neuquén. Con la consigna «saberes de ver», la escuela marcó «una época muy linda, una época de las primeras cuestiones que tenía que ver con la formación del Estado provincial» en sus años de gestación.

«Hoy acudimos emocionados porque la Legislatura neuquina y el Concejo Deliberantes han tenido la oportunidad de homenajear a quien vino desde otras latitudes a darnos lo mejor de sí, su juventud, sus conocimientos, su saber en esta provincia que recién nacía», enfatizó.

El acto se concretará el martes 9 de diciembre a las 18 en el mismo lugar donde Yamili forjó su leyenda: el salón de actos de la escuela primaria 201 “Hipólito Yrigoyen”. Allí, ante la comunidad, se realizará la ceremonia de entrega de las declaraciones de la Legislatura y el Concejo Deliberante.

La lista de oradores refleja la unión de generaciones y sectores que Yamili tocó, incluyendo al director actual Marcelo Oviedo; el nieto e impulsor Gabriel Pressello; el representante de exalumnos Julio Fuentes; los legisladores César Gass y Santiago Galíndez, y finalmente, la homenajeada, Yamili Celma Sager de Pressello.