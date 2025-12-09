Confirmaron un caso de «tos convulsa» en Neuquén: qué es la coqueluche y cuáles son los síntomas

En Neuquén se confirmó un nuevo caso de Coqueluche, la enfermedad infecciosa comúnmente conocida como «tos convulsa». Fuentes de salud informaron a este medio que la bebe tiene dos meses y fue derivada al hospital Heller con un cuadro respiratorio de bajo riesgo. Ahora se encuentra en aislamiento preventivo. Cuáles son las recomendaciones para evitar contagios.

Según confirmaron fuentes de Salud a Diario RÍO NEGRO, la beba se encuentra internada en el hospital Heller con un cuadro de Coqueluche. Había estado internada previamente en el hospital Bouquet Roldan. Días atrás, el ministerio de Salud informó que entre octubre de 2024 y octubre de 2025 solo se registraron cuatro casos «tos convulsa».

En este sentido, indicaron que se trata de una «enfermedad infecciosa altamente contagiosa que afecta las vías respiratorias y puede ser grave en bebés menores de 6 meses». Este cuadro se transmite por contacto directo con las «secreciones respiratorias de una persona que está enferma, al toser o estornudar».

La situación epidemiológica presenta una diferencia notoria: se han confirmado 333 casos y cuatro decesos a nivel nacional. En contraste, en Neuquén no se han reportado muertes asociadas a esta causa.

Síntomas de Coqueluche: la tos que no para y el riesgo en bebés

Los síntomas de la tos convulsa suelen manifestarse entre 7 y 10 días después del contagio. Es crucial identificar la evolución del cuadro:

Primera Fase (Mayor Contagiosidad):

Según la infectóloga Silvia González Ayala (SADIP), el cuadro clínico comienza con una tos que, inicialmente, aparece solo por la noche o madrugada. Este período, que dura alrededor de una semana, es el de mayor contagiosidad, porque la persona sigue realizando sus actividades habituales.

La fiebre generalmente está ausente o es muy baja.

Fase Paroxística (Severa):

La enfermedad evoluciona hacia una tos de carácter paroxístico (accesos intensos y repetidos).

Inspiración Brusca: La tos incluye una inspiración brusca y en ocasiones se acompaña de vómitos .

La tos incluye una y en ocasiones se acompaña de . Vómitos Postusivos: Son vómitos que ocurren inmediatamente después de un acceso de tos intensa.

Prevención para la tos convulsa: ¿quiénes deben vacunarse obligatoriamente?

La vacunación es la defensa más importante, y la SAP insiste en la necesidad de alcanzar y mantener coberturas mayores al 95% en todos los grupos objetivo.

El Calendario Nacional de Vacunación establece la administración de la vacuna (quíntuple, pentavalente o triple bacteriana acelular) en los siguientes grupos:

Esquema Básico en Niños:

Esquema Primario: A los 2, 4 y 6 meses (con vacuna quíntuple o pentavalente).

A los (con vacuna quíntuple o pentavalente). Primer Refuerzo: Entre los 15 y 18 meses .

Entre los . Segundo Refuerzo: A los 5 años (con triple bacteriana celular).

A los (con triple bacteriana celular). Tercer Refuerzo: A los 11 años (con triple bacteriana acelular).

Grupos de Máximo Riesgo (Protección a Lactantes):

Embarazadas: En cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación (una dosis de triple bacteriana acelular). Nota: La vacunación de la embarazada es la forma de prevenir la tos convulsa en el recién nacido y el lactante hasta los seis meses.

(una dosis de triple bacteriana acelular). Nota: La vacunación de la embarazada es la forma de prevenir la tos convulsa en el recién nacido y el lactante hasta los seis meses. Personal de Salud: Una dosis cada 5 años para quienes estén en contacto con niños menores de un año.

Una dosis para quienes estén en contacto con niños menores de un año. Convivientes: Una dosis (triple bacteriana acelular – dTPa) para convivientes de recién nacidos prematuros de menos de 1.500 gramos.

Ante la confirmación de un caso, es fundamental realizar el control de foco en convivientes y contactos, que implica completar esquemas de vacunación y administrar antibióticos para evitar el desarrollo de la infección.