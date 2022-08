Yo Pienso 2022: La educación «es una clave absoluta» para Mateo Salvatto

Mateo Salvatto visitará Neuquén este miércoles, para ser parte de la décima edición del ciclo de conversaciones Yo Pienso 2022: Emprendedores del futuro. El ciclo de charlas, organizado por RÍO NEGRO, se realizará este 31 de agosto en la sala Rainbow de Casino Magic.

Salvatto es emprendedor y fundador de «Háblalo», una app que ayuda a más de 100 mil personas hipoacúsicas, con ELA y/o TEA, entre otras, a comunicarse, de manera gratuita. Es CEO de Asteroid, una start-up argentina que desarrolla tecnología para el bien social.

Antes de llegar a la región, Mateo conversó con RÍO NEGRO sobre el mundo digital, sus rápidos avances y la situación del país en esa materia.

Periodista: Argentina parece ser un gran semillero de emprendedores digitales y tiene grandes casos de éxito ¿Qué podría mejorar las condiciones para el desarrollo de soluciones tecnológicas?

Mateo Salvatto: Argentina claramente es un gran semillero de emprendedores digitales, y no digitales también, y es verdad que tiene casos de éxito tremendo, pero siempre hay condiciones a mejorar. En general se podría hablar de mil cosas: de beneficios impositivos, de promoción a la Economía del Conocimiento, cosas que ya han sucedido con la última ley por ejemplo, y mucho más.

Pero creo que hoy lo que más frena el desarrollo de emprendimientos tecnológicos es el tipo de cambio y las variables macroeconómicas, lógicamente. Hoy la contratación de personal que cobra sueldos altos y buscar hacer una exportación, y que esa exportación con la brecha cambiaria sea ingresada por mucho menos, hace que muchos empresarios de tecnología no quieran asentarse acá para exportar sus servicios al exterior y con toda la lógica del mundo. Por lo cual, ese es uno de los principales problemas que frenan el desarrollo de estas compañías.

Si nos vamos un poco más al centro de la problemática, lo principal sería mejorar la educación, o sea que la educación pública integre mejor la tecnología, la robótica, la programación y demás, eso sería clave.

También, obviamente, las variables macroeconómicas frenan mucho la inversión para la tecnología, aunque hay, pero en general se realizan afuera y no en lo local. Hoy hay muy pocos fondos de inversión que invierten localmente dinero en empresas tecnológicas, por razones obvias.

P: ¿Qué se necesita para ser un emprendedor del futuro?

MS: es una pregunta un poco ambigua, porque generalmente para ser emprendedor se necesitan muchísimas cosas. Se pueden formar, esto de que la gente nace emprendedora no sé si es tan así. Pero sí es cierto que hay ciertos atributos que son excluyentes, básicamente una persona tiene que tener mucho ojo crítico, mucha capacidad de pensamiento innovador, no ser conformista con el status quo de las cosas, tratar siempre de estar buscando respuestas a las preguntas y demás.

Pero, más que nada, si buscamos un atributo absolutamente excluyente es claramente la resiliencia. Si una persona no es capaz de levantarse todas las veces que sean necesarias cuando el trayecto lo tire, es muy probable que no puedan ser emprendedores.

Para mi, lo que realmente es relevante hoy en día, con lo que está viviendo la humanidad en cambios tecnológicos, es estar muy permeable a los cambios y muy activo entendiendo las distintas variables de cómo se transforma el juego diariamente.

P: ¿Qué papel cumple (o debería cumplir) la Educación para potenciar el emprendedurismo?

MS: Es una clave absoluta, vos no podes proyectar absolutamente nada en ningún país del mundo si no tenés un sistema educativo sólido que forma personas adaptativas, con contenidos técnicos y humanos, o sea con habilidades blandas y duras muy buenas. No podes proyectar nada sin eso.

No solo la educación formal cumple un rol importantísimo, porque la educación no tradicional, asincrónica y no formal claramente es súper relevante en un momento como el de hoy, donde no te podes perder de nada y no podes tampoco creer que el mundo se rige como antes, donde a los veinti pocos terminabas tu carrera y ya no te formabas nunca más. Eso ya no existe y se tiene que proyectar de una manera totalmente diferente.

P: ¿Cómo se puede reconocer el potencial de una idea antes de lanzarlo como proyecto? Qué consejos le darías a quienes están buscando desarrollar sus ideas?

MS: es complejo, es muy dependiente de lo que estés haciendo. Yo siempre soy partidario de hacer las cosas. Lo más importante es no buscar la perfección en un principio, o sea apuntar siempre a la perfección pero no esperar a la perfección para lanzar un producto.

Siempre lo digo, si yo hubiera esperado a que «Háblalo» fuera perfecta para lanzarla, probablemente todavía no la hubiera lanzado jaja! Entonces, es realmente muy importante tener presente que hay que ir siempre buscando la excelencia, pero hay que tirarse a la pileta. Lo que no se puede hacer es quedarse con una idea en la cabeza durante años y no hacerla por el hecho de que no es perfecta.

Y muy probablemente, estadísticamente hablando, muchas de las cosas que hagas te salgan mal. Por eso hablaba de la resiliencia antes. Obviamente, si vos querés lanzar una idea, tenés que buscar lo que se llama «product market fit»: ver que tu producto haga match con el mercado, que haya gente que lo quiera comprar o consumir. Tenés que ver un montón de variables, que muchos libros de emprededurismo y de negocios pueden explicarlo mejor que yo.

Pero sí es muy importante hacer, no quedarse esperando a tener todas las variables controladas para lanzar un producto, sino hacerlo.

P: Las nuevas tecnologías se han transformado en una de las industrias más prosperas, ¿Cómo puede incluirse la solidaridad y el bien común dentro de ese universo?

MS: es interesante, porque yo creo que la tecnología per sé, desde que existe como herramienta desde que existe la mismísima humanidad, siempre fue sinónimo de inclusión, de apoyo al otro, de mejorar la calidad de vida y de muchas otras cosas. Pero este caso es particular porque obviamente hay un crecimiento exponencial de la tecnología, lo cual debería indicar que esa solidaridad o equidad debería crecer de forma más veloz.

Lo cual sucede bastante, pero siento que estamos como muy obnubilados. Yo el primero eh: soy fanático de todo esto. Pero muy obnubilados por los cohetes que van y vienen, la inteligencia artificial, los autos autónomos… y por ahí nos olvidamos de pensar bien las aplicaciones o la aplicabilidad de esta tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas.

No solo quedarnos en la súper tecnología, súper avanzada, sino también pensar soluciones que puedan mejorar mucho la calidad de vida de las personas. Realmente es algo que hoy está súper presente y mi emprendimiento es un ejemplo de lo que puede hacer la tecnología para mejorar la calidad de vida de la gente. Estamos en un gran momento de la humanidad para esto.