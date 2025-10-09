Zapala encontró en sus fiestas una forma de crecer

Durante la gestión del intendente Carlos Koopmann, Zapala logró consolidarse como sede de distintos eventos, que combinan lo gastronómico con lo cultural, y de esa forma generar actividades de gran convocatoria, que repercuten de manera directa en el movimiento económico de la ciudad, y por consiguiente, en la generación de fuentes de empleo.

La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FIC), el Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca y el Festival Patagónico de la Empanada, son un ejemplo del éxito que se puede lograr, a partir del trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

A pocas horas del inicio de la 17º edición de la FIC, que esta vez se realizará en el predio del Paseo de la Estación, en pleno centro de la ciudad, Koopmann remarcó que “el crecimiento que ha tenido la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades, nos llena de orgullo, porque es algo en lo que trabajamos con mucho entusiasmo a lo largo del año, y además es un evento que representa claramente nuestra historia y nuestra identidad como ciudad, porque Zapala, desde sus orígenes, se forjó a partir del esfuerzo de hombres y mujeres de distintas nacionalidades, que llegaron a este rincón de la Patagonia en busca de un futuro mejor para sus familias”.

“Este es un merecido homenaje a todas y todos los que construyeron nuestra historia y nos dejaron el legado de seguir trabajando para que la ciudad, a pesar de las dificultades que se puedan enfrentar, siga creciendo y sea protagonista en el desarrollo de nuestra provincia”, señaló el intendente.

En relación a la FIC, el jefe comunal destacó “el acompañamiento del sector privado, del gobierno provincial y el compromiso y entusiasmo de todas las colectividades que se sumaron para ser parte de esta propuesta”.

“Cuando llevamos adelante un evento de este tipo, dinamizamos la economía local, porque los hoteles y alojamientos están completos, los comercios venden más, nuestros emprendedores tienen un espacio para ofrecer sus productos, los artistas locales pueden mostrar su talento, y de esta forma se transforma en algo que beneficia a toda la comunidad”, dijo Koopmann.

El intendente destacó que para esta edición, se realizaron tareas de mejoramiento en el predio, que permitirán contar con dos globas, que totalizan 300 metros cuadrados cubiertos, a lo que se suma el recuperado galpón del ferrocarril y el espacio acondicionado al aire libre, donde se instalarán cerca de 40 puestos gastronómicos y foodtrucks.

“Ya está todo listo para que nuestros vecinos y quienes lleguen a Zapala, puedan disfrutar de comidas tìpicas de cada uno de los países que participa y de los espectáculos musicales, además de presenciar las clases magistrales de chefs de la región, el país y también de Chile y el domingo al mediodía también se realizará el campeonato de pollo al disco”, detalló Koopmann, remarcando que “la transformación que estamos haciendo en nuestra ciudad, no alcanza solamente a la obra pública, sino también al desarrollo de actividades que promueven el turismo y la cultura”.