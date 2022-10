Zatti Santo: «Construyó su obra como vecino de Viedma» resaltó el intendente Pesatti

El intendente de la capital provincial, Pedro Pesatti, participó en el Vaticano de la ceremonia de canonización de Artémides Zatti realizada en la madrugada de nuestro país. Resaltó su orgullo «como viedmense» porque «primero fue un vecino y un vecino que construyó su obra y su dimiensión, que hoy le reconoce la Iglesia como Santo, acá en Viedma».

Dijo que «su obra se construyó con amor, con vocación de servicios y con las vecinas y los vecinos de entonces, que fueron su arcilla para construir lo que hizo en vida» y agregó que «me produce un enorme orgullo».

El jefe comunal recordó que «Zatti estuvo muy presente en mis recuerdos» porque «era un nombre familiar en mi propia familia» y contó que «atendió de tuberculosis a mi padre cuando tenía 13 años de edad y lo curó. Nunca dijo que lo curó porque iba a ser un Santo pero siempre expresaba su gratitud por este hombre».

Agregó que «el testimonio que más me gusta recordar es el de sus pacientes, no necesariamente de sus amigos» porque «ahí uno ve que era un tipo común y corriente, en un sentido muy respetuoso lo digo, porque uno ve que tenía un enorme corazón, un amor infinito en lo que hacía, por esa dedicación por los demás. Esa es la gran obra de Zatti».

Los viedmenses ya sabíamos que Zatti era Santo, hoy la Iglesia está confirmando lo que sabíamos de antes, por nuestros padres, por los vecinos que lo conocieron». Pedro Pesatti, intendente de Viedma.

Pesatti señaló que «uno la puede tomar desde la fe, puede creer en él como Santo de la Iglesia o si uno no cree, porque es legítimo; ver que Zatti fue un hombre concreto, un ser histórico, que habitó sobre esta tierra, que pisó las calles de Viedma y demostró vivir al servicio de los demás».

«En el Zatti como vecino o en el Zatti santo, en cualquier dimensión vamos enconrtar un camino enorme para imitar sus pasos, en el tiempo actual la figura de Zatti es muy necesaria» dijo y añadió que «los viedmenses ya sabíamos que Zatti era Santo, hoy la Iglesia está confirmando lo que sabíamos de antes, por nuestros padres, por los vecinos que lo conocieron».

Ratificó que «su vida fue única» porque «le tocó pasar de todo, no hay que olvidarse que le voltearon un hospital para hacer el Obispado, una gran contradicción de la propia iglesia, que no me corresponde juzgarlo, porque el propio Zatti no lo juzgó nunca y creo que de ahí viene esa frase de ‘Trago amargo, escupo dulce'».

En aquel momento «él agarró a sus enfermos, se los llevó a las casas de algunos vecinos y otros a lo que se conocía como la Quinta de los Curas, donde hoy están sus restos y está el colegio que lleva su nombre. Tuvo que pasar momentos muy difíciles, pero los superó con esa actitud que tenía».

Sobre el futuro Pesatti indió que «hay una mirada muy práctica, que no la impugno» y es que «ahora con Zatti va a venir mucha gente, va haber turismo religioso, ojalá suceda, pero es secundario» porque «lo más importante es lo que puede significar para la formación de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad: Tenemos un compromiso con este paradigma que Zatti nos deja, si nos podemos parecer a él vamos a tener una comunidad enorme, es el gran llamado que nos está haciendo».

Dijo que «hay que resolver todas las cuestones prácticas, pero cualquier cosa que hagamos las vamos a hacer mejor si somos capaces de parecernos un poquito más a Don Zatti, lo más importante es Zatti en sí mismo, que es de acá, que en Viedma construyó su camino a la santidad».

Insistió en que «lo tenemos que saber aprovechar en un sentido más humano, en un tiempo donde todas las sociedades necesitan rehumanizarse porque vivimos en un tiempo como mucha violencia, con polarizaciones muy agresivas».

Pesatti durantela celebración en el Vaticano. A su derecha la gobernadora Carreras. Foto: Imágen de la TV.