Zatti Santo: un reconocimiento universal

Evangelina Martínez es una reportera gráfica de Carmen de Patagones, fue colaboradora de RÍO NEGRO, y a fines de 2015 fue misionera en Angola donde pudo constatar de primera mano el reconimiento a la vida de Artémides Zatti en otras partes del mundo.

En tiempos de la canonización del «enfermero de los pobre» recordó que «en los primeros días del mes de enero de 2016, viajé a Calulo para acompañar al padre Luigi en su visita de rutina por las aldeas de la zona. Llegué de noche y no había visto nada del pueblo, así que antes de viajar salí a caminar para conocer».

La sorpresa fue que «hice unos pasos y me llamó la atención un cuadro, me acerqué y era la sala de espera de un puesto de salud, dudaba si era o no quien yo pensaba. Esperé unos minutos y se asomó un enfermero que llamaba al próximo paciente».

Con emoción todavía recuerda aquel diálogo:

– «Disculpe (señalando la foto le pregunté) ¿ese es Don Zatti ?».

-«Si, si, Don Artémides ¿lo conoce?».

-Sí yo soy de la tierra donde él misionó».

–«¿Usted es de Viedma o Patagones?, son ciudades hermanas unidas por un río …. Don Zatti andaba en bicicleta y usaba guardapolvo blanco como yo».

«Me dejó sin palabras, se sonrió y me dijo ‘no se emocione, en Angola todos los puestos salesianos de salud llevan su nombre por ser un ejemplo de vida'».

Evangelina recordó que «con el transcurso de los meses pude confirmar que el enfermero tenía razón, en ciudades, en pueblos o aldeas de Angola en el continente Africano, a más de ocho mil kilómetros de nuestra Comarca, nos conocen por la obra de Don Zatti».