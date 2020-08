Antonino García participa en la Clase 3 del TN, con un auto del equipo de Pepe Martos. Gentileza.

La pandemia de Coronavirus hizo estragos en el automovilismo argentino, el Turismo Nacional no es la excepción y muchos menos los pilotos regionales, algunos de los cuales no podrán volver el 13 de setiembre cuando, si no hay cambios, se reanudará el certamen.



Varias de las categorías que pudieron empezar sus certámenes antes del aislamiento obligatorio sufrirán bajas muy importantes en su regreso, debido a los problemas económicos.

El Turismo Nacional, con sus clases 2 y 3, es una de las más numerosas de Argentina, pero está claro que la presencia de pilotos será menor a las dos primeras pruebas en Bahía Blanca y La Pedrera, en Villa Mercedes.



En las dos primeras pruebas la categoría, entre sus dos divisiones, tuvo un promedio de 79 pilotos, con 80 en el estreno y 78 en la segunda.



Nada será igual en el regreso, programado para el 12 de setiembre con la tercera fecha. Después habrá dos pruebas dobles y el cierre, cuando compartirá la cartelera con el TC.



Por el lado de los regionales, en la Clase 3 estuvieron en las dos primeras pruebas el campeónJosé M. Urcera, quien ganó en La Pedrera y lidera el certamen, y Antonino García.

Los dos, principales protagonistas del certamen, tienen asegurada la continuidad y sin cambios. Urcera con el Larrauri Racing y Anto García con el Martos Competición.



Las novedades se dieron en la división menor, donde de los cuatro que estuvieron en la primera fecha en Bahía Blanca sólo estará uno en el regreso.

Antes de la pandemia se bajó Nicolás Montanari.

En el receso tomaron la decisión de hacer una pausa Martín Alessi y GastónCabrera. Sólo confirmó Fabrizio Benítez.



Alessi comentó que “está complicada la situación económica y no puede salir a pedirle dinero a las empresas que me apoyaban. Por eso, prefiero parar por un tiempo”.



Cabrera se desvinculó del MG-C Pergamino después de la segunda fecha, con la intención de cambiar de equipo, pero como se complicó el tema económico privilegiará su presencia en el TC 2000, donde tiene su propio auto.



“No voy a estar en el regreso, pero estamos trabajando para seguir en la Clase 2 con un equipo que me permita ser competitivo”, destacó Cabrera.



Montanari, por el momento, ni piensa en su regreso, por lo que está dedicado a su empresa, aunque afirmó que “tengo ganas de volver, por supuesto, hay que esperar la oportunidad”.



Fabrizio Benítez seguirá manejando el Toyota del JCB Motorsport. Gentileza.

Benítez, quien será el único regional en la división menor, expresó que “la pausa nos afectó a todos, gracias al esfuerzo familiar puedo seguir y espero que con mejores resultados que en las primeras pruebas”.



Con el Toyota del equipo JCB Motorsport, que lidera Juan C. Bertozzi, el joven piloto espera novedades acerca del regreso y de confirmar alguna prueba en la previa.