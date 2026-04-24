Así es el departamento de Benito Fernández en Recoleta: arte, color y un espacio pensado para sus nietos

El nuevo departamento de Benito Fernández es, como su estilo, una declaración de identidad. Ubicado en Recoleta, el espacio combina arte, diseño, objetos con historia y una impronta profundamente personal, en una etapa de su vida marcada por el disfrute familiar.

Tal como mostró la revista Para Ti, el diseñador armó un hogar 100% a medida, donde conviven piezas vintage, recuerdos de viajes y una fuerte presencia del color, sin perder funcionalidad ni calidez.

Un living con arte, diseño y mezcla de estilos

El corazón del departamento es el living, donde se impone una mezcla equilibrada entre lo moderno y lo vintage. Un gran sofá gris de líneas simples convive con sillones tapizados en telas florales, mesas bajas de diseño liviano y obras de arte vibrantes.

Las paredes funcionan como galería: cuadros abstractos, piezas contemporáneas y obras de artistas reconocidos aportan identidad y rompen con cualquier rigidez estética.

Un detalle que define el estilo de Benito: objetos apoyados en el piso, muebles antiguos y piezas únicas, como el mueble de imprenta recuperado, que suma carácter y textura.

Cocina integrada: funcionalidad y encuentro

Por primera vez, el diseñador apostó por una cocina integrada con barra, pensada para compartir. La estructura combina madera, hierro y estantes abiertos donde exhibe vajilla, objetos de viaje y piezas heredadas.

Las banquetas en tono camel suman calidez, mientras que los detalles —como tazas, cerámicas y recuerdos— refuerzan el concepto de casa vivida, no decorada de catálogo.

“Me gusta mezclar”, resume Benito, en una lógica donde no hay reglas estrictas sino libertad creativa.

Un balcón lleno de vida y color

El balcón es otro de los grandes protagonistas: un espacio íntimo donde las plantas, macetas y sillones multicolor crean un refugio al aire libre en plena ciudad.

Aquí, Benito pasa tiempo con su perro y sus nietos, en un entorno relajado que refuerza la idea de hogar como lugar de encuentro.

Un cuarto especial para sus nietos

Una de las decisiones más significativas fue incorporar un espacio exclusivo para sus nietos, Fermín y Rufino. El cuarto, simple y funcional, incluye cama, juguetes y lugar de guardado.

Es un ambiente pensado no desde la estética sino desde el uso: un lugar para jugar, quedarse a dormir y construir recuerdos.

Dormitorio: confort de hotel y arte personal

En su habitación, Benito buscó recrear una experiencia de descanso total. Apostó por ropa de cama de alta calidad, luz natural y una gran obra de arte que domina la escena.

Las mesas de luz heredadas y los objetos personales aportan calidez, mientras que la iluminación y los textiles elevan el confort.

“No todo tiene que estar en el lugar que corresponde”, repite el diseñador, y esa idea atraviesa todo el departamento. Su casa no sigue reglas: se transforma, se adapta y cuenta su historia.

En esta nueva etapa, el hogar de Benito Fernández no solo refleja su trayectoria en la moda, sino también una elección clara: vivir rodeado de arte, afectos y momentos compartidos.

Con información y fotos de ParaTi