Sólo una velada paqueta

El domingo pasado, el gobierno ordenó un costoso despliegue escénico para “homenajear” a los casi 100.000 fallecidos por Covid-19. No quiso la presencia de sus familiares. Y uno se pregunta ¿por qué quiso homenajearlos si no murieron por servicios extraordinarios a la patria? No se les deben homenaje; se les deben sinceras disculpas y la aceptación de los fallos de la Justicia por las responsabilidades que hubiere. Murieron exclusivamente por mala gestión. No hubo vacunas para ellos. No hubo vacunas para mi hermano. No hubo respeto a sus derechos humanos.

Fue un homenaje cínico, como si el gobierno no hubiera tenido nada que ver con esta catástrofe. Al comienzo de la pandemia hicieron política afirmando que ellos eran la vida, pero ¡con la muerte no se hace política!

Ese cinismo se reflejó cuando la presentadora comenzó con un “Buenos días, todos, todas, todes”… No era la circunstancia para esta frivolidad.

El acto debería haber comenzado con el gobierno pidiendo perdón por la matanza provocada por su inacción en el tiempo conveniente, y prometiendo un denodado esfuerzo para conseguir vacunas. Y debería haber finalizado sin que el presidente irrite al pueblo con sus acostumbradas palabras huecas.

El acto solo fue una “velada paqueta” y llena de falsedad.

Humberto Guglielmin

DNI 10.401.180



Bahía Blanca