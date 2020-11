Soul y góspel para la noche cipoleña en la voz de Loll'o

Con un inconfundible acento francés, Eleonor Joseph, o Loll'o Elionoch, como muchos ya la conocen en el Alto Valle, asegura que estos meses de pandemia fueron “un desafío para todo el mundo”, mientras se prepara, ansiosa, para cantar este viernes -sin público- desde el Complejo Cultural Cipolletti.



Desde las 20:30 se la podrá ver y escuchar interpretando soul y góspel desde la página de Facebook y el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de la ciudad.

De 23 años, lleva cinco de ellos viviendo en Argentina. Nacida en Haití, su poderosa voz la vinculó al góspel, al neo soul, con canciones de R&B y algo más.

“De muy pequeña, cantaba en los coros de mi iglesia. Desde que llegué a Argentina, empecé a estudiar canto con profesores particulares, y luego en la Escuela Municipal de Música en Cipolletti”, cuenta Loll´o.

Junto a ella tocarán los músicos Juan Elías Mega, Juan “Toto” Radeland, Lautaro Soto y Sergio Sfeir.

"Me alegra ver que la música góspel ha tocado el corazón de los argentinos, ya que el estilo no es muy conocido. Es energía pura, es transmitir un mensaje de fe, de esperanza, sobre todo en el día de hoy que el mundo está viviendo momentos muy difíciles". Loll'o.



Esta música popular, propia de la comunidad afroamericana, es básicamente vocal, por lo que el protagonismo será de la joven cantante.

El góspel -también llamado música espiritual- surgió en las iglesias de Estados Unidos, en el siglo XVIII. Se hizo muy popular durante la década de 1930. La palabra góspel viene del vocablo anglosajón góspel, o “palabra de dios”, y se suele usar para referirse a los evangelios. Solía considerarlo un canto evangélico para invitar a las personas hacia dios, y sus letras reflejan los valores de la vida cristiana.

Una vez en la ciudad, Loll'o se formó en la Escuela Municipal de Música de Cipolletti.



El género musical tiene, como característica dominante, a los coros con un uso excelente de la armonía.

“Me alegra ver que la música góspel ha tocado el corazón de los argentinos, ya que el estilo no es muy conocido. Estoy emocionadísima al ser la elegida y poder brindar a Cipolletti un toque de góspel para alegrarnos el alma. Es energía pura, es transmitir un mensaje de fe, de esperanza, sobre todo en el día de hoy que el mundo está viviendo momentos muy difíciles”, opinó Loll’o.

La “nueva normalidad” ya no nos sorprende, o al menos eso pareciera. Desde hace unos años, se podía imaginar un holograma, o performances digitales y puestas en escena recreadas desde una computadora. Ahora, con algunos pocos segundos de retraso, todo sale en vivo y se vuelca en las redes sociales, que adoptaron la forma de barrios, plazas, teatros y cines.

Comunidades de cibernautas de una realidad que pareciera haberse mudado detrás de la pantalla.

“Me ilusiona muchísimo volver al escenario, y saber que esta vez será sin público, hace extrañar las miradas, los aplausos. Claramente va a faltar algo, porque me encanta disfrutar de la conexión, la interacción con el público. Después del recital voy a ver los comentarios”, comentó la cantante caribeña respecto de la ausencia de público.

Este ciclo, denominado “Cultura Produce”, ya lleva dos meses activo y empieza a mostrar la intención de llevar al CCC otras disciplinas.

Un show de stand up de la roquense Mariana Corral ya fue emitido y dejó en claro que el streaming funciona para muchas formas artísticas.