Superavit comercial, buena noticia pese a la parálisis

Positivo. El saldo comercial en lo que va de 2020.

La situación económica es alarmante. Lo es en todo el mundo, en tanto el Covid-19 ha generado un impacto pocas veces visto, en la capacidad para producir e intercambiar bienes y servicios. Argentina sin embargo, arrastras sus propias penas, previas a la aparición de la pandemia. Por tal motivo, el escenario se torna todavía más complejo.

La disponibilidad de divisas en ese contexto, es una variable clave, si se tiene en cuenta que las Reservas del BCRA son escasas, y que aun es impredecible el desenlace de la renegociación de la deuda externa.

Así las cosas, los datos referidos al “Intercambio Comercial Argentino”, publicados esta semana por el INDEC, parecen aportar algo de optimismo en medio del cúmulo de malas noticias que a diario avasallan la economía. Naturalmente, los datos muestran la tendencia a la baja que afecta a todo el comercio a nivel global.

En el mes de abril, las exportaciones ascendieron a u$s 4.329 millones, acumulando u$s 17.541 millones entre enero y abril. Sigifica una caída interanual del 18,9% en abril, y del 10,1% en lo que va del año. Asimismo, las importaciones en el cuarto mes del año fueron por u$s 2.918 millones, acumulando u$s 12.821 millones en el primer cuatrimestre de 2020. Así, las compras al exterior cayeron un 30,1% interanual en abril, y un 21,5% en lo que va de 2020.

La economía global está golpeada y los niveles de comercio son menores en 2020. Pese a ello, el primer cuatrimestre cierra con saldo a favor.



Al analizar la dinámica por sectores y la forma en que la cuarentena preventiva golpeó sobre los niveles de comercio, los datos resultan concluyentes. Respecto a las exportaciones, las ventas al exterior de manufacturas de origen industrial cayeron un 58,3% interanual en abril. En este sentido es clave la parálisis total que experimentó la industria automotriz desde que se inició la pandemia. Las ventas de combustible y energía en tanto, cayeron un 33,9%. Semejantes caídas, fueron compensadas por el crecimiento de las exportaciones de productos primarios, que en abril crecieron 10,8% respecto al mismo mes del año pasado.

En cuanto a las importaciones, cuatro rubros encabezan la caída interanual en abril. Vehículos automotores de pasajeros (-48,7%), piezas y accesorios de capital (28,3%), combustibles y lubricantes (-25,1%), y bienes de capital (-24,6%).

Con tal dinámica, el saldo comercial resultante en el primer cuatrimestre del año es positivo, arrojando un superávit de u$s 1.411 millones en el mes de abril, y de 4.720 millones en lo que va del año.