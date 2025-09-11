Aniversario de Neuquén 2025: Tiwi, la ayuda a menos incidentes

Init Lab, una empresa tecnológica nacida en Neuquén, avanza en su proceso de conversión hacia startup con una propuesta centrada en la prevención y la detección temprana de fallas: soluciones basadas en inteligencia artificial que buscan identificar problemas antes de que generen costos, pérdidas o riesgos laborales y ambientales.

Fundada por Soledad Addati y Exequiel Wiedermann, Init Lab desarrolla plataformas entrenables y adaptables a distintos entornos industriales y productivos.

Su producto principal, denominado Tiwi, funciona como una red neuronal entrenable que puede configurarse para vigilar parámetros concretos de un proceso o equipo y generar alertas automáticas cuando detecta patrones anómalos.

La propuesta tecnológica de Init Lab integra datos de imágenes, sensores y sonidos. Esto permite aplicaciones diversas, por ejemplo: identificar fallas mecánicas en vehículos a partir del análisis de ruidos del motor; detectar fugas o daños en tanques antes de que provoquen contaminación, entre muchos otros.

Según los fundadores, la capacidad de combinar diferentes fuentes de datos hace que la solución sea altamente adaptable a distintos sectores y tipos de instalaciones.

“Hicimos una actualización de TIWI, es la versión 5.1.1, en la cual logramos evolucionarlo para que sea un sistema autómata. Además de resolver lo que uno le pide, tiene la capacidad de sugerir mejoras, advertir sobre situaciones y demás. Tiene autoaprendizaje”, comentó Soledad.

La propuesta de Init Lab ofrece beneficios claros para industrias que requieren altos estándares de continuidad operativa y control de riesgos: reducción de tiempos de inactividad, anticipación de fallas críticas, mejora de la calidad del producto y mitigación de riesgos ambientales y de seguridad laboral.

En otras palabras, el desarrollo de estos emprendedores neuquinos permite detectar lo que aún no dolió, reducir costos imprevistos y mejorar la seguridad y la calidad en procesos productivos. En su transición hacia startup, la pyme neuquina se prepara para llevar esa capacidad predictiva a más empresas y entornos productivos.

