Viento patagónico, lluvia y máximas por debajo de los 20°C: así estará el clima este 12 de mayo en Neuquén y Río Negro

El clima este 12 de mayo, día de la marcha federal universitaria, compartirá aspectos similares tanto en Neuquén como en Río Negro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que será una jornada donde se prevé temperaturas por debajo de los 20°C, viento típico de la Patagonia y en algunos sectores, lluvia.

El clima de este 12 de mayo en Neuquén y Río Negro

El pronóstico del tiempo se detalló que así serán las condiciones por región:

Alto Valle

Neuquén: se espera una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 6°C . El cielo estará mayormente nublado durante el día, con ráfagas de viento que alcanzarán los 42-50 km/h por la tarde.

se espera una temperatura máxima de y una mínima de . El cielo estará mayormente nublado durante el día, con ráfagas de viento que alcanzarán los por la tarde. Roca: la máxima alcanzará los 17°C con una mínima de 6°C. Se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h tanto en la mañana como en la tarde.

Norte Neuquino

Chos Malal: la jornada tendrá una máxima de 20°C y una mínima de 3°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento se mantendrá calmo.

Centro de Neuquén

Zapala: la temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 3°C. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día con vientos leves.

Cordillera

Villa La Angostura: se espera un día fresco con una máxima de 11°C y mínima de 2°C . Existe una baja probabilidad de precipitaciones ( 0-10% ) durante la tarde.

se espera un día fresco con una máxima de y mínima de . Existe una baja probabilidad de precipitaciones ( ) durante la tarde. Bariloche: la máxima llegará a los 12°C con una mínima de 7°C. Al igual que en La Angostura, hay una probabilidad de lluvias aisladas del 10% por la tarde.

Centro de Río Negro

Sierra Colorada: la máxima será de 13°C y la mínima de 4°C. Se registrarán ráfagas de viento importantes de 42 a 50 km/h durante la mañana y la tarde.

Zona Este (costa) de Río Negro