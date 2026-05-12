Marcha federal universitaria: a qué hora inician las movilizaciones en Neuquén y Río Negro

Este 12 de mayo se realizará la cuarta marcha federal universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente. La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

A qué hora inician las movilizaciones en Neuquén y Río Negro

El acto central de la nueva marcha universitaria se hará, como es usual, en Plaza de Mayo con concentración desde las 17, pero se prevé que las actividades se repliquen hacia el interior del país.

En las provincias de Neuquén y Río Negro, las actividades serán de la siguiente manera:

En Neuquén capital, la concentración será a las 17.30 en el playón central de la Unco.

En San Martín de los Andes, la concentración iniciará a las 15:30 en Plaza San Martín.

En Cipolletti, concentrarán a las 16.30 hs en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, y luego participarán de la marcha en Neuquén

En Roca, a las 16 se realizará la Plaza activa en plaza San Martín y a las 18 se dará inicio la marcha por el centro de la ciudad.

En Villa Regina, la actividad será a las 10 hs. Marcharán desde FACTA (25 de Mayo y Reconquista)

En Bariloche, será a las 17:30hs con concentración en Onelli y Moreno para marchar hacia la Plaza de los Pañuelos y Kultrunes

En San Antonio Oeste, la actividad iniciará a las 11 en FACIMAR ubicada sobre calle San Martín 247