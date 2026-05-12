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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 13 de mayo en Neuquén

Las interrupciones serán para realizar trabajos de readecuación y recambio de instalacaiones. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a sectores de la ciudad de Neuquén este miércoles 13 de mayo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 13 de mayo

CALF indicó que los cortes programados serán de la siguiente forma:

Zona: Barrio Mudon.

  • Horario: De 08.30 a 12.30 h.
  • Motivo: Recambio de instalaciones antiguas y mejoras en la red para optimizar la potencia del sector.

Zona: Las Violetas 1170.

  • Horario: De 14.30 a 16.00 h.
  • Motivo: Readecuación de Tablero Distribución. Cambio de conductores por ampliación de potencia.

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a sectores de la ciudad de Neuquén este miércoles 13 de mayo.

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