Las transferencias a los municipios de Río Negro perdieron un punto con la inflación

Bariloche es la ciudad que más recursos recibe de coparticipación, pero tiene un 50% comprometido con retenciones. Foto: Chino Leiva

Las transferencias de coparticipación y regalías a los municipios rionegrinos estuvieron un punto por debajo de la inflación acumulada en el primer trimestre respecto del mismo período del 2025, sin contabilizar las retenciones que difieren según cada localidad.

Los municipios tuvieron un 31,5 por ciento promedio de aumento en los recursos coparticipables y de regalías en los primeros tres meses del año, respecto del anterior. Un punto por debajo de la inflación acumulada entre marzo de 2025 y marzo de 2026 cuando ascendió un 32,6 por ciento.

En todos los casos la proporción de regalías es ínfima respecto de lo que los municipios perciben de coparticipación de impuestos y no supera el 2 por ciento del total por la distribución de recursos que generan los hidrocarburos y la minería.

Bariloche tuvo la mitad de sus recursos retenidos por exigencias

Bariloche es el municipio que recibe más recursos de jurisdicción provincial aunque sus retenciones son elevadas y significan el 50 por ciento de lo que le correspondería. Esto se debe a embargos judiciales y otros pagos que se exigen por esa vía al Ejecutivo municipal que conduce Walter Cortés, un aliado del gobernador Alberto Weretilneck.

La ciudad andina sumó en el primer trimestre unos 15.321 millones de pesos entre los impuestos coparticipables y las regalías, pero las transferencias sumaron 7.780 millones de pesos debido a que una cifra similar fue retenida por la Provincia por diversas exigencias.

En orden de aportes, General Roca es el segundo municipio que recibe más recursos de coparticipación y regalías, del orden de los 11.315 millones de pesos en el primer trimestre de este año, un 31,34% más que en 2025.

En términos reales, el neto de transferencias fue mayor a Bariloche, con 8.292 millones de pesos y eso se debe a que las retenciones fueron de 3.023 millones de pesos, menos de la mitad de la ciudad andina.

Con Cipolletti ocurre algo similar, el municipio tiene menos retenciones y por eso recibió transferencias superiores a las dos ciudades que lo anteceden. En total entre coparticipación de impuestos y regalías en los primeros tres meses del año sumó 10.824 millones de pesos (31,47% más que el mismo período del año anterior) y tuvo retenciones por 1.802 millones de pesos, por lo que el neto de transferencias ascendió a 9.000 millones de pesos.

Viedma es el cuarto municipio en orden de ingresos de coparticipación con 7.967 millones de pesos entre impuestos coparticipables y regalías, pero tuvo retenciones del orden de los 2.232 millones de pesos y las transferencias netas fueron de 5.735 millones de pesos el primer trimestre.