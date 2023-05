A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial generativa

Muchos conceptos nuevos están aflorando en esta nueva etapa de revolución tecnológica. Por ejemplo, ¿qué es la inteligencia artificial? En general, refiere a la imitación de las máquinas de los procesos de la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento.

Sin embargo, hay una capa más a este concepto. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Según una nota de TechTarget se podría definir como un tipo de IA que produce varios contenidos incluyendo texto, imagen audio o datos.

Esta noción comenzó a estar en auge en el momento que nuevas plataformas de acceso público comenzaron a interpelar a las personas. Un gran ejemplo es ChatGPT. ¿Quién no ha oído hablar del famoso “oráculo” que responde todas tus preguntas? ¿Quién incluso no probado ha conversar con el bot con cierta curiosidad?

Cómo estos, muchos más: Bard de Google que es otro chat conversacional. O Midjourney de Microsoft en el cual podés generar imágenes a partir de IA. O ChatPDF que analiza y resume tus documentos en cuestión de instantes. En definitiva, este concepto está sumergiéndose en muchas dimensiones de las tecnologías.

Esta tecnología no es nueva. De hecho, según TargetTech, fue introducida en 1960 con los chatbots. Sin embargo, fue en 2014 cuando comenzó a crear imágenes, videos o audios de personas reales. Esto se debió a la incorporación de las redes neuronales generativas adversarias, también conocidas como GANs en inglés, que son una forma nueva de usar deep learning para generar imágenes que parecen reales.

Cómo funciona la IA Generativa

La dinámica de la IA generativa es, básicamente, la generación de una respuesta a partir de una orden/solicitud que incluye un texto, imagen, audio o video. Es decir, yo le puedo pedir a ChatGPT que me haga un resumen de un artículo periodístico o le puedo pedir a Midjourney que me genere una versión de 60 años de una foto de una niña joven.

Lo interesante es que a partir de una primera respuesta que da la plataforma de IA generativa, uno puede ir moldeando y guiando lo que realmente quiere. Por ejemplo, si le pedí el resumen del artículo periodístico y me lo entregó largo, le puedo solicitar que sea solamente de diez líneas. O si me brinda la foto de la niña joven en la adultez y no tiene el mismo color de ojos, le puedo pedir que los cambie. Así, se puede ir moldeando hasta llegar al resultado final.

Cuáles son sus usos principales de la IA Generativa

Según una nota de AI Multiple la inteligencia artificial generativa tiene más de 70 usos o aplicaciones que varían entre la creación de audio, imágenes, videos o textos. Algunas de ellas son:

1- Generación de imágenes: los usuarios pueden transformar el texto en imágenes.

2- Conversión de imágenes: consiste en modificar los elementos externos de una imagen como el color y los tonos, mientras se conservan otros esenciales.

3- Generación de formas 3D: si bien los informáticos aún trabajan en esta área, hoy se pueden generar formas en un modelo 3D.

4- Creación de música: puede crear melodías para una campaña de publicidad, por ejemplo. Sin embargo, hay que estar atento a los derechos de autor y de dónde saca la música.

5- Generación de texto: puede formular desde diálogos hasta publicidades. Generalmente, esta herramienta se usa mucho en marketing o industrias de la comunicación.

6- Contenido personalizado: genera texto personalizado en referencia a las necesidades que tiene la persona.

7- Generación de códigos: permite que tanto personas tech como no tech puedan generar códigos.

IA conversacional: un modelo de preguntas y respuestas: el usuario pregunta y el bot responde en base a toda la información en el sistema

Estas aplicaciones son las que competen a las personas de manera más “universal”. Después, hay otros usos de la IA generativa que conciernen, por ejemplo, a la medicina, la educación, la moda, las finanzas. Podés leer en profundidad estos usos en la nota de AI Multiple.

Cuáles son las preocupaciones de la IA Generativa

Como bien planteó Yuval Harari, filósofo y pensador, en una discusión con el informático Yann LeCun, la pregunta sobre la IA reside en manos de quién está. Esa, entonces, es la primera y principal preocupación de la evolución de la tecnología, ya que se puede usar con malas intenciones o incluso se puede abusar de su uso. Por eso, hoy se está poniendo sobre la mesa la regulación, para no llegar a un punto de no retorno.

Según TechTarget, algunas de las preocupaciones específicas son:

1- Puede brindar información incompleta o información poco precisa.

2- Puede provocar nuevas formas de plagio.

3- Es más fácil la creación de fake news.

4- No podremos distinguir entre una foto de verdad o una creada por la IA.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.