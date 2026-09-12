Apple redefine su apuesta tecnológica con el primer iPhone plegable

Apple presentó su primer iPhone plegable, el iPhone Duo, un dispositivo de alta gama que llega siete años después de que Samsung inaugurara el segmento y que representa además el primer gran desafío para John Ternus, el nuevo CEO de la compañía. El lanzamiento se produce en un escenario marcado por la escasez de chips, el aumento de costos y una fuerte demanda de componentes vinculados al desarrollo de inteligencia artificial.

El nuevo smartphone busca diferenciarse de los primeros plegables con un diseño que, según Apple, apunta a combinar la portabilidad de un teléfono con una experiencia cercana a la de una tableta. “Otros han creado plegables que se sienten simplemente como dos teléfonos pegados de forma incómoda”, afirmó Ternus durante el evento realizado en el Teatro Steve Jobs, en la sede de la compañía en Cupertino.

Cerrado, el iPhone Duo tiene aproximadamente el tamaño y la forma de un pasaporte. Está construido en titanio y cuenta con una pantalla externa de 5,4 pulgadas y otra interna de 7,6 pulgadas que queda expuesta al abrir el equipo. Apple también puso el foco en su sistema de cámaras, compuesto por una lente frontal externa, dos traseras y una interna. Las cámaras pueden utilizarse simultáneamente cuando el teléfono está completamente desplegado.

Foto: AFP

El dispositivo estará disponible en 70 países desde el 23 de octubre, con un precio inicial de 1.999 dólares. La cifra lo coloca incluso por encima del Galaxy Z Fold8 de Samsung, cuyo precio de entrada ronda los 1.899 dólares.

Nuevo escenario

El estreno también funciona como una prueba para Ternus, de 51 años, quien asumió la conducción de Apple el 1 de septiembre tras la salida de Tim Cook. Ingeniero formado dentro de la compañía, Ternus ingresó a Apple en 2001 y llegó a dirigir los equipos responsables de la ingeniería de productos, incluidos los iPhone.

La apuesta llega en un mercado todavía pequeño: los smartphones plegables representan menos del 2% de los envíos mundiales. Sin embargo, la llegada de Apple podría modificar rápidamente ese escenario. Según IDC, la compañía podría captar cerca del 30% de la demanda global de plegables hacia fines de este año y alcanzar el 40% en 2027.

El impacto podría ser especialmente fuerte en China y otros mercados donde los fabricantes locales ya compiten con Samsung en esta categoría.

Chips más caros

El lanzamiento coincide con una presión creciente sobre la industria tecnológica por la demanda de chips avanzados destinados a sistemas de inteligencia artificial. IDC estima que los envíos globales de smartphones caerán más de 16% este año, mientras que el precio promedio de los equipos aumentará más de 27%.

Los plegables tampoco quedan al margen de esta situación, aunque su posicionamiento premium reduce el impacto relativo del encarecimiento de los componentes.

Apple, además, prepara una nueva etapa de productos y servicios vinculados con la IA. Una versión renovada de Siri podría llegar integrada en distintos dispositivos, mientras que también se especula con nuevos equipos para el hogar inteligente. La compañía enfrenta así el desafío de convertir al iPhone plegable no solo en una nueva categoría de producto, sino también en la primera gran apuesta de su nueva conducción.

Desafía a Samsung en el mercado

Los smartphones plegables todavía representan menos del 2% de los envíos globales, pero la llegada de Apple podría acelerar el crecimiento de la categoría. El iPhone Duo tendrá un precio inicial de US$1.999 en Estados Unidos, apenas por encima del Galaxy Z Fold8 de Samsung, que parte de unos US$1.899.

Según IDC, Apple podría captar cerca del 30% de la demanda de estos equipos durante este año y alcanzar el 40% en 2027. En Estados Unidos comenzará a venderse a mediados de octubre, con disponibilidad una semana después, mientras que todavía no está confirmada su llegada a la Argentina ni se conocen los detalles de su homologación.

Con información de AFP