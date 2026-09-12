Las capacidades que ganan valor en la era de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) está modificando de manera acelerada el mundo laboral. Automatiza tareas, agiliza procesos, analiza grandes volúmenes de información y comienza a asumir funciones que hasta hace poco dependían exclusivamente de las personas. Sin embargo, su avance también está revalorizando aquellas capacidades que requieren criterio, comprensión del contexto, creatividad e interacción humana.

Un análisis de la consultora Randstad identificó siete habilidades que continuarán siendo especialmente relevantes frente a la expansión de la IA: pensamiento crítico, empatía e inteligencia emocional, creatividad, comunicación, adaptabilidad, colaboración y aprendizaje continuo.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, sostuvo que el desafío no consiste solamente en incorporar nuevas herramientas. “La digitalización y la inteligencia artificial están transformando la manera en que trabajamos y las habilidades que necesitamos para desenvolvernos en el mercado laboral”, afirmó. Y agregó: “El desafío no pasa solamente por aprender a utilizar nuevas herramientas de tecnología, sino también por fortalecer aquellas capacidades que nos permiten aportar valor de una manera que la tecnología no puede replicar”.

El pensamiento crítico aparece como una de las competencias centrales. La IA puede generar respuestas en segundos, pero evaluar su calidad, detectar inconsistencias, contrastar fuentes y determinar si un resultado es adecuado requiere criterio humano.

También adquieren importancia la empatía y la inteligencia emocional. Comprender las necesidades de otras personas, generar confianza y gestionar situaciones interpersonales resulta fundamental para liderar equipos y relacionarse con clientes, socios y proveedores.

La creatividad constituye otro diferencial. Aunque la IA puede generar textos, imágenes e ideas, la capacidad de formular preguntas nuevas, conectar conocimientos de diferentes ámbitos y encontrar soluciones originales sigue siendo una característica distintiva del talento humano.

A esto se suma la comunicación: escuchar, explicar conceptos con claridad, adaptar mensajes y construir acuerdos son habilidades fundamentales en cualquier organización.

La adaptabilidad también gana protagonismo en un escenario donde las herramientas y los procesos cambian constantemente. Los profesionales capaces de incorporar nuevos conocimientos y responder con flexibilidad a situaciones imprevistas tendrán mayores recursos para desenvolverse en entornos de incertidumbre.

La colaboración es igualmente necesaria. Equipos diversos y estructuras cada vez más interdependientes requieren personas capaces de compartir conocimiento, negociar, tender puentes y construir consensos para combinar capacidades humanas y tecnológicas.

Por último, el aprendizaje continuo se convierte en una ventaja competitiva. La velocidad de los cambios tecnológicos reduce la vida útil de muchos conocimientos, por lo que mantenerse actualizado deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.

Desde Randstad destacan que “la capacidad para aprender, adaptarse y trabajar con la IA como aliada será cada vez más determinante”. El futuro laboral, así, no parece plantear únicamente una disputa entre humanos y máquinas, sino la necesidad de aprender a trabajar junto a ellas, potenciando precisamente aquello que la tecnología todavía no puede replicar.

Redacción Central