BaiRBIE.me, la app del momento que convierte selfies en Barbie y Ken: cómo usarla

El fenómeno Barbie sigue causando sensación luego del estreno de su última película, y ahora ha surgido una aplicación que ha llevado la fiebre por la muñeca a otro nivel. BaiRBIE.me es el nombre de la app que permite transformar una selfie en una versión de Barbie o Ken, y rápidamente se ha vuelto viral en las redes sociales.

A pesar de no contar con el permiso oficial de la marca Barbie para utilizar su nombre registrado, la aplicación no ha encontrado obstáculos para hacerse popular entre los usuarios de Instagram, Twitter y TikTok, quienes han compartido masivamente sus divertidas versiones de la icónica muñeca.

El proceso para acceder a la app y lograr la versión BaiRBIE o Ken de uno mismo es sencillo. Los usuarios deben ingresar a la web de BaiRBIE.me y subir una foto de su rostro mirando al frente, preferiblemente sin gafas ni accesorios. A continuación, pueden elegir si desean ser Barbie o Ken y personalizar aspectos como el color de pelo, la raza y la piel.

Una vez completados estos pasos, la inteligencia artificial del sitio procesa la imagen y genera la versión transformada del usuario. Previo a esto, se envía por correo electrónico al usuario una muestra de cómo quedaría su nuevo rostro con la selfie elegida.

Paso a paso cómo usar BaiRBIE.me para convertir una selfie en una versión de Barbie o Ken

1-Ingresa a BaiRBIE.me. Accede al sitio web de BaiRBIE.me desde tu navegador web preferido.

2-Sube una foto de tu rostro. Una vez en la página, busca la opción para cargar una foto de tu rostro. Asegúrate de elegir una selfie en la que estés mirando al frente y que no tenga gafas ni accesorios en la cara.

3- Elige entre Barbie o Ken. Después de cargar la foto, la aplicación te ofrecerá la opción de elegir si deseas ser transformado en Barbie o Ken. Selecciona la opción que prefieras.

4- Personaliza aspectos. Una vez que hayas decidido si serás Barbie o Ken, tendrás la oportunidad de personalizar algunos aspectos, como el color de pelo, la raza y la piel. Haz las selecciones según tus preferencias.

5- Procesa la imagen. Una vez que hayas personalizado los aspectos, presiona el botón para procesar la imagen. La inteligencia artificial del sitio trabajará para transformar tu selfie en la versión de Barbie o Ken que hayas seleccionado.

6- Revisa el resultado. Una vez que el procesamiento haya finalizado, la app te mostrará el resultado de tu transformación. Podrás ver cómo te verías como Barbie o Ken con la selfie que has subido.

7- Recibe la muestra por correo electrónico. Previamente a la transformación final, BaiRBIE.me te enviará por correo electrónico una muestra de cómo quedaría tu nuevo rostro con la selfie que has elegido.

8- ¡Comparte tu transformación!. Si estás satisfecho con el resultado, puedes compartir tu transformación en las redes sociales. ¡Diviértete mostrando tu versión de Barbie o Ken a tus amigos y seguidores!

9- Recuerda siempre estar consciente de los términos y condiciones de la aplicación que estás utilizando y considera la privacidad y seguridad de tus datos personales. Disfruta de esta experiencia creativa y comparte tu versión de Barbie o Ken con responsabilidad.