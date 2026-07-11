Claves para comprar una notebook con IA según el uso que le vayas a dar

La inteligencia artificial ya no es exclusiva de los servicios en la nube. Cada vez más notebooks incorporan funciones de IA directamente en el hardware, lo que permite ejecutar tareas como resumir documentos, transcribir reuniones, mejorar videollamadas o generar contenido sin depender de una conexión permanente a internet. Sin embargo, no todos los equipos ofrecen el mismo nivel de prestaciones, por lo que conocer algunos aspectos técnicos resulta clave antes de decidir una compra.

Uno de los componentes que comenzó a ganar protagonismo es la Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU). Se trata de un procesador especializado en ejecutar tareas de inteligencia artificial de manera local, evitando que la información deba enviarse a servidores externos. Esto no solo acelera la respuesta del sistema, sino que también mejora la privacidad, ya que documentos, imágenes o archivos de audio permanecen en el dispositivo.

La potencia de una NPU se expresa en TOPS (billones de operaciones por segundo). Para la mayoría de las funciones que hoy utilizan inteligencia artificial —como la transcripción automática de reuniones, la elaboración de resúmenes o las búsquedas inteligentes dentro del sistema—, una NPU con una capacidad de entre 45 y 50 TOPS resulta suficiente. En cambio, quienes trabajan con generación de imágenes, edición avanzada de video o proyectos creativos más exigentes encontrarán mejores resultados en equipos que, además de una NPU, incorporen una placa gráfica dedicada, como las GPU de NVIDIA con núcleos CUDA, capaces de procesar miles de operaciones simultáneamente.

Factores a tener en cuenta

La inteligencia artificial es apenas uno de los aspectos que conviene analizar al momento de elegir una notebook. El tamaño y el peso siguen siendo determinantes para quienes trasladan el equipo todos los días, ya que un modelo de entre 1,2 y 1,4 kilogramos ofrece una experiencia mucho más cómoda durante los desplazamientos. En cambio, quienes trabajan principalmente desde un escritorio pueden priorizar una pantalla de mayor tamaño para ganar comodidad visual.

La autonomía también juega un papel importante. Para jornadas de estudio, viajes o trabajo fuera de la oficina, lo recomendable es optar por equipos que superen las 15 horas de batería declaradas.

La capacidad de la NPU debe elegirse en función del tipo de uso. Mientras que las tareas cotidianas no requieren un gran nivel de procesamiento, las aplicaciones creativas basadas en inteligencia artificial sí aprovechan equipos con mayor potencia.

Otro aspecto clave es la memoria RAM. Debido a que las funciones de IA consumen recursos mientras se ejecutan otras aplicaciones, 16 GB representan hoy un punto de partida razonable, mientras que 32 GB o más son una mejor alternativa para quienes realizan multitarea intensiva o trabajan con edición de contenido.

El tipo de usuario

Las necesidades cambian según el perfil de cada usuario. Para estudiantes, la prioridad suele ser un equipo liviano, con buena autonomía y suficiente capacidad para resumir bibliografía, transcribir clases y organizar apuntes mediante herramientas de inteligencia artificial.

En el caso de profesionales híbridos y trabajadores independientes, la portabilidad y la duración de la batería adquieren mayor relevancia, ya que la IA suele utilizarse para automatizar tareas administrativas, redactar documentos o agilizar reuniones virtuales.

Los creadores de contenido, en cambio, necesitan configuraciones más potentes. La edición de fotografías, el procesamiento de video y la generación de imágenes mediante inteligencia artificial demandan mayor capacidad de procesamiento, más memoria RAM y, en muchos casos, una GPU dedicada.

Para quienes buscan una computadora de uso general, la recomendación pasa por encontrar un equilibrio entre precio, autonomía y capacidad de IA, evitando pagar por un rendimiento superior que probablemente no se aprovechará en el uso diario.

La incorporación de inteligencia artificial ya comenzó a reflejarse en los modelos que llegan al mercado argentino. Uno de ellos es la ASUS Zenbook A16, con características orientadas a usuarios que buscan portabilidad sin resignar potencia para ejecutar aplicaciones basadas en IA.

Con la rápida expansión de estas herramientas, especialistas coinciden en que la presencia de una NPU dejará de ser un diferencial exclusivo de los equipos premium para convertirse en un criterio cada vez más importante al momento de elegir una nueva notebook.

Redacción Central