La inteligencia artificial redefine la estrategia de Microsoft y el futuro de Xbox

La frenética carrera obliga a los gigantes del sector a reasignar recursos para sostener el ritmo de innovación.

Microsoft vuelve a reorganizar su estructura para adaptarse a la nueva etapa de la inteligencia artificial. La compañía anunció el recorte de unos 4.800 puestos de trabajo, cerca del 2% de su plantilla mundial, en una reestructuración que tendrá como principal afectada a Xbox y que refleja el cambio de prioridades dentro del grupo.

La división de videojuegos afrontará el ajuste más profundo desde su creación. Durante el próximo año fiscal se eliminarán alrededor de 3.200 empleos, mientras que varios estudios de desarrollo dejarán de formar parte de Microsoft como parte de una estrategia orientada a simplificar la operación y concentrar recursos en las áreas consideradas de mayor crecimiento.

Aunque la empresa negó que los puestos eliminados vayan a ser reemplazados directamente por sistemas de inteligencia artificial, sí reconoció que esta tecnología está modificando la manera en que se organiza el trabajo y se toman decisiones dentro de la compañía.

«Nuestro negocio está cambiando porque el mundo que lo rodea está cambiando«, escribió Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva de Microsoft, en un mensaje dirigido a los empleados. La ejecutiva sostuvo que las empresas no pueden decidir si su industria cambia, sino cómo responder a esa transformación.

Los despidos llegan mientras Microsoft acelera sus inversiones en IA. Días atrás anunció un desembolso de 2.500 millones de dólares para incorporar 6.000 ingenieros que trabajarán junto a empresas clientes con el objetivo de ampliar la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Modelo más rentable

La reestructuración también evidencia los desafíos que enfrenta Xbox para competir en un mercado cada vez más exigente. La directora ejecutiva de la división, Asha Sharma, calificó al negocio como «poco saludable» y aseguró que sus márgenes de rentabilidad son entre tres y diez veces inferiores a los de sus principales competidores.

Como parte del plan, 1.600 trabajadores serán desvinculados de manera inmediata y el resto dejará la empresa de forma gradual durante el año fiscal 2027.

La reorganización también alcanzará a los estudios de desarrollo. Compulsion Games y Double Fine Productions pasarán a ser compañías independientes, mientras que Ninja Theory y Undead Labs serán transferidos a nuevos propietarios. En paralelo, Arkane iniciará en Francia un proceso de evaluación estratégica que podría derivar en una venta o incluso en el cierre del estudio.

El ajuste se suma a otros programas de reducción de personal implementados desde la adquisición de Activision Blizzard en 2024, una operación valuada en 68.700 millones de dólares con la que Microsoft buscó reforzar su posición frente a Sony y Nintendo en el mercado global del videojuego.

El desafío

Uno de los principales ejes de la estrategia de Xbox sigue siendo Game Pass, el servicio de suscripción que ofrece acceso a un amplio catálogo de videojuegos mediante un pago mensual y que transformó el modelo tradicional de distribución digital.

Sin embargo, la plataforma comenzó a perder suscriptores tras los aumentos de precios aplicados por Microsoft, un escenario que incrementó la presión sobre la rentabilidad del negocio. Sharma defendió la necesidad de avanzar con la reestructuración y aseguró que la compañía busca evitar quedar atrapada en un modelo que ya no responde a las condiciones actuales del mercado.

La decisión coincide además con otro fenómeno que atraviesa a toda la industria tecnológica: el encarecimiento del hardware. A fines de junio, Microsoft aumentó el precio de las consolas Xbox al atribuir el incremento al mayor costo de los chips, impulsado por la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Sony y Nintendo también enfrentan ese escenario, en un mercado donde la competencia ya no depende únicamente del éxito de una consola, sino de la capacidad para combinar servicios, contenidos y tecnologías de IA en un mismo ecosistema.

La nueva competencia

Los despidos anunciados por Microsoft forman parte de una transformación más amplia que atraviesa a las grandes empresas tecnológicas. El fuerte crecimiento de la inteligencia artificial está impulsando inversiones multimillonarias en centros de datos, chips especializados y nuevos modelos de IA, lo que obliga a las compañías a reorganizar sus estructuras y reasignar recursos.

En ese contexto, los recortes de personal no responden necesariamente a que la inteligencia artificial sustituya esos puestos de trabajo. Más bien reflejan un cambio de prioridades: las empresas concentran sus inversiones en áreas vinculadas con el desarrollo y la comercialización de tecnologías de IA, mientras reducen costos en negocios con menor crecimiento o rentabilidad.

Microsoft lidera esa estrategia con la integración de inteligencia artificial en productos como Azure, Microsoft 365, Windows y GitHub, pero no es la única. Google, Meta y Amazon también incrementaron sus inversiones para fortalecer sus plataformas de IA. La competencia ya no se limita a desarrollar mejores servicios digitales, sino a construir ecosistemas capaces de incorporar inteligencia artificial en prácticamente todas sus líneas de negocio.

El costo ambiental

El avance de la inteligencia artificial también plantea desafíos ambientales. Según la Hoja de Datos Ambientales 2026 de Microsoft, durante el ejercicio 2025 sus emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 27% y el consumo de agua aumentó un 22% respecto del año anterior, en un contexto de fuerte expansión de la infraestructura para IA. Google y Amazon también informaron incrementos en sus emisiones, mientras que la ONU advirtió que el rápido crecimiento de los centros de datos está elevando la demanda mundial de energía e instó a las grandes tecnológicas a acelerar la transición hacia fuentes renovables.

Agencia AFP