Del ataque a la prevención: la IA cambia la estrategia de seguridad de las empresas

La inteligencia artificial (IA) abre nuevas posibilidades para anticipar amenazas digitales, detectar vulnerabilidades y acelerar la respuesta ante ataques. Sin embargo, las empresas argentinas todavía enfrentan dificultades para priorizar la prevención: solo el 23% invierte significativamente más en medidas proactivas que en la reacción ante incidentes, según la encuesta Digital Trust Insights 2026 de PwC.

En un escenario de amenazas cada vez más sofisticadas, el desafío es abandonar los modelos exclusivamente reactivos y avanzar hacia estrategias preventivas y automatizadas. En ese sentido, Baufest destacó cinco acciones para fortalecer la protección digital.

De acuerdo con el relevamiento, en América Latina los ataques a la nube, con el 31%, y a dispositivos conectados, con el 22%, figuran entre los riesgos frente a los cuales las organizaciones se sienten menos preparadas. Además, apenas el 6% se considera muy capaz de resistir ciberataques en todas las vulnerabilidades evaluadas.

La IA ocupa un lugar prioritario en los presupuestos de ciberseguridad de la región, aunque su implementación enfrenta obstáculos: el 52% de los líderes consultados señala la falta de habilidades especializadas como una de las principales barreras.

“Uno de los mayores desafíos actuales de la ciberseguridad es la diferencia de velocidad entre las amenazas y la capacidad de respuesta de las organizaciones”, afirmó Matías Szmulewiez, Cybersecurity Practice Head de Baufest. El especialista advirtió que las empresas necesitan reducir la dependencia de las revisiones manuales y ganar capacidad de anticipación.

La compañía propone cinco medidas para avanzar en esa dirección. La primera es incorporar IA para detectar comportamientos anómalos, identificar vulnerabilidades y anticipar riesgos. La segunda consiste en automatizar procesos críticos, como el monitoreo y la detección de amenazas, para reducir los tiempos de respuesta.

La tercera apunta a fortalecer la gestión de identidades y accesos, especialmente ante la expansión de aplicaciones conectadas y agentes de IA. La cuarta recomienda integrar controles de seguridad desde el diseño de aplicaciones, servicios en la nube y soluciones inteligentes. La quinta propone capacitar a los equipos, establecer protocolos claros y realizar ejercicios de respuesta ante incidentes.

La complejidad de los entornos tecnológicos también amplía la superficie de ataque por la multiplicación de servicios cloud, proveedores externos y sistemas conectados. Baufest destacó como antecedente un proyecto para una compañía regional de retail, en el que implementó un enfoque de seguridad multinube basado en observabilidad, automatización y respuesta a incidentes.

“La respuesta no consiste en automatizar absolutamente todo”, explicó Szmulewiez. La clave, sostuvo, es combinar la detección temprana y los controles tecnológicos con supervisión humana, procesos definidos y talento especializado para proteger la continuidad de las operaciones.