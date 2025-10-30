Elon Musk lanzó Grokipedia: qué es y cómo funciona

La empresa xAI de Elon Musk lanzó la plataforma Grokipedia para competir con la enciclopedia digital colaborativa Wikipedia, a la que el multimillonario acusa de sesgo ideológico de izquierda.

La versión 0.1 del sitio tenía más de 885.000 artículos el lunes por la noche, en comparación con los más de siete millones en inglés de Wikipedia.

En un mensaje publicado en su red social X, Musk prometió una nueva versión 1.0 «10 veces mejor» que el flamante sitio, que aseguró que ya es «mejor que Wikipedia».

El objetivo de Grokipedia «es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así lucharemos por ese objetivo», dijo Musk en X. Precisó que la nueva enciclopedia es de acceso libre y «sin costo», como lo es Wikipedia.

El lanzamiento de Grokipedia estaba previsto para finales de septiembre, pero el empresario lo retrasó hace una semana para «eliminar la propaganda», según él mismo dijo en otra publicación en X.

Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido un crítico habitual de Wikipedia.

En 2024, acusó al sitio de estar «controlado por activistas de extrema izquierda» y pidió que cesaran las donaciones a la plataforma.

En agosto, afirmó que Wikipedia no puede «utilizarse como fuente definitiva» ya que «su control editorial tiene un sesgo extremadamente izquierdista».

