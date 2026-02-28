El proyecto de robótica que impulsa nuevas vocaciones técnicas en Río Negro y Neuquén

La escuela Prodigy crece con un objetivo claro: formar una comunidad tecnológica desde la infancia y despertar vocaciones técnicas que va a necesitar la región en los próximos años. Con sedes en expansión, competencias de robótica y articulación con colegios, su director apuesta a cambiar la forma de enseñar tecnología y a reducir la brecha digital.

Pregunta: ¿Cómo empezó la escuela y cómo fue creciendo el proyecto?

Respuesta: Empezamos en 2023 a través de un convenio con la Municipalidad de Cinco Saltos, donde hicimos un taller municipal de robótica. Durante ese año llegamos a 77 chicos. Como el gobierno municipal no fue reelecto, el taller no continuó. Los padres me empezaron a pedir algo privado, así que en octubre de 2023 abrimos el instituto privado en Cinco Saltos con 38 chicos. En marzo de 2024 comenzamos el ciclo completo y llegamos a 106 alumnos en el primer cuatrimestre y a 160 en el segundo. En marzo de 2025 abrimos en Neuquén capital, también con unos 160 chicos, y en 2026 buscamos abrir sedes en Centenario, Cipolletti y Plottier. También hicimos un convenio con la Casa de la Cultura en Roca. Nuestro objetivo es llegar a unos 500 chicos aprendiendo robótica, programación, desarrollo de videojuegos e impresión 3D. Por ahora abrimos solo robótica para no dispersarnos y formar una comunidad tecnológica fuerte en el Alto Valle.

P: Trabajan con competencias de robótica. ¿Qué importancia tienen?

R: Son un diferencial. El año pasado trajimos la Liga Nacional de Robótica a Río Negro, algo que nunca había pasado. Este año buscamos hacer lo mismo con Neuquén, que nunca participó. Es una liga donde compiten robots profesionales, incluso de ingenieros con mucha trayectoria, y si ganás, podés ir a un mundial. Queremos sumar a Río Negro y Neuquén a esa escena nacional.

P: En cuanto a la brecha digital, ¿cómo trabajan con realidades socioeconómicas tan diversas?

R: Trabajamos con chicos desde los 5 años. Hoy casi todos ya tocaron un celular o una tablet, entonces absorben muy rápido la tecnología. Hay chicos que no están tan expuestos por decisión de los padres, y eso también es positivo porque potencia la creatividad. Cuando llegan acá, es como descubrir un mundo nuevo. Muchos chicos consumen tecnología de forma pasiva, mirando TikTok o videos. Nosotros buscamos que la usen de forma activa, para crear. También hay chicos que nunca usaron una computadora, incluso porque en algunas escuelas ya no se enseña computación. Acá es donde empiezan por primera vez y se les abre un abanico enorme de posibilidades.

P: ¿Tienen vinculación con la industria local, pensando en Vaca Muerta, por ejemplo?

R: Es hacia donde queremos ir. Nos han propuesto hacer cursos a través de YPF o IFES, pero todavía estamos en proceso. Sentimos que ya estamos aportando a esa industria porque despertamos vocaciones técnicas. Muchos chicos quieren ir a colegios técnicos después de pasar por robótica. Aprenden a soldar, usar herramientas, multímetros, y les encanta el formato taller. Eso genera más técnicos a futuro, mejor formados en la práctica. La idea es que las empresas vean estos perfiles y que podamos certificar competencias para que digan: «Este chico salió de un técnico y además hizo robótica extracurricular, sabe automatización y herramientas”.

P: ¿Qué le falta hoy al sistema educativo tradicional para formar en robótica y programación?

R: Falta contenido, pero sobre todo metodología. Se enseña como hace 80 años y los chicos tienen otros estímulos. Si no cambias la metodología, meter más contenido no sirve. Hace falta más libertad para las instituciones, menos burocracia, más competencia entre colegios para mejorar la educación. También hay que repensar horarios y cargas horarias, porque muchas veces los chicos están cansados y retienen poco. El privado tiene más flexibilidad, pero si el público la tuviera, también podría mejorar mucho. Hoy el público está muy limitado por burocracia, paros y falta de tecnología.

P: ¿Cómo complementan ustedes el sistema?

R: Articulamos con colegios, formamos docentes en robótica y organizamos competencias intercolegiales. Queremos traer un modelo donde los colegios compitan por brindar mejor educación y muestren trofeos tecnológicos como orgullo institucional. Hay colegios privados y públicos que no tienen computadoras ni robótica, y eso genera una brecha enorme.

P: ¿Cómo ves el futuro del talento que están formando?

R: Lo veo muy bien. En la Liga Nacional y en otras provincias se sorprenden del nivel de los chicos tan chicos. En eventos trajimos gente de otras provincias y se sorprendieron por la cantidad de alumnos y porque cada chico tiene su propio robot, algo poco común. Incluso desde Bahía Blanca, que es cuna de la robótica, nos dijeron que esos robots ya están para competir a nivel nacional. Veo mucha proyección en estos chicos.

P: ¿Hay algo que quieras destacar?

R: Queremos formar una comunidad tecnológica. Yo fundé el instituto a los 21 años y tengo 23, soy profe y director, y me puedo mimetizar con los chicos. Cuando era chico tenía muchas inquietudes que no podía satisfacer. Si hubiera tenido un lugar así, me hubiera cambiado el camino. Hoy los chicos vienen, encuentran amigos con los mismos intereses, se forman comunidades, se juntan fuera del instituto. Eso es lo que más nos moviliza y nos da fuerzas para seguir. Por eso abrimos nuevas sedes: sabemos que en cada ciudad hay chicos con estos intereses que necesitan este espacio.

* Lautaro Rojas tiene 23 años, es técnico electrónico y fundó a los 21 la escuela de robótica Prodigy. Desde Cinco Saltos impulsó un proyecto que hoy crece en Río Negro y Neuquén, con el objetivo de formar una comunidad tecnológica y despertar vocaciones técnicas en la región.