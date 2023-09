Facebook e Instagram podrían cobrar en Europa en versiones sin publicidad 

Las principales redes sociales de Meta, Facebook e Instagram, están considerando crear versiones pagas y sin publicidad para usuarios de la Unión Europea. Según publicó The New York Times, sería en respuesta al marco regulatorio impuesto en ese continente por las normas de privacidad y uso datos privados.

Aun se desconocen los posibles costos y cuándo se lanzarían las nuevas versiones. Según las fuentes citadas, el servicio gratuito actual continuaría funcionando como alternativa.

Desde su creación por Mark Zuckerberg, el principal negocio de las plataformas sociales fue ofrecer acceso y distribución gratuita de contenidos a los usuarios a cambio de que las marcas puedan utilizar sus datos para llegar con publicidad a audiencias específicas.

En muchos lugares del mundo, con la Unión Europea como primeros en la lista, las leyes sobre privacidad de datos de los usuarios y sus potenciales usos son cada día más estrictos.

Por ejemplo, en julio pasado el tribunal de justicia europeo prohibió que Meta combine datos recopilados de la compañía (esto incluye a Facebook, Instagram y WhatsApp) a menos que el usuario de su consentimiento explícito. Hay muchos antecedentes, con multas millonarias, cada año que afectan a las distintas grandes compañías tecnológicas. Muchas de esas regulaciones tienen a proteger los datos y la privacidad de los usuarios.

La opción de generar una versión de app con abono para las redes sociales mencionadas sería una manera de evitar las sanciones y mantener su disponibilidad a una región que posee unas 450 millones de personas en 27 países.

Valga como ejemplo de lo estricto que son las actuales regulaciones de los gobiernos europeos que Threads, la app social de Meta que compite con X (ex Twitter) aun no se lanzó en el viejo continente por no estar aun adecuada a la normativa.