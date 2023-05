Google eliminará millones de cuentas inactivas: ¿cómo evitar que borren la tuya?

La compañía del navegador más popular de internet, Google, anunció que eliminará todas las cuentas que no hayan tenido actividad en los últimos dos años para prevenir ataques cibernéticos o amenazas de seguridad.

De esta manera, la información almacenada en gmail, google Docs, Drive, Meet, Calendar, YouTube y Google Fotos será borrada de las cuentas inactivas.

Asimismo, la fecha límite para revertir la situación por parte de los usuarios que quieran mantener sus correos será hasta diciembre de este año.

Sin embargo, Google no aplicará esta limpieza para cuentas generadas por empresas o instituciones ya que, esa opción pertenece a un paquete de membresías de la compañía y, según sus políticas, no pueden realizar esta acción.

¿Cómo salvar tu cuenta de Gmail?

Para que Google no elimine tu usuario, simplemente hay que realizar una pequeña acción en la cuenta y lograr que la empresa note actividad en la cuenta. Puede ser:

– Iniciar sesión

– Enviar un email

– Cargar archivos en Google Fotos

– Cargar documentos en Google Docs

– Descargar una app de Google Play

– Ver un video en YouTube

Se recomienda realizar alguna de estas acciones antes de diciembre para no perder datos importantes o, en caso contrario, realizar un backup del almacenamiento de dicha cuenta. ¿Cómo?

– Ingresar a Google takeout desde la cuenta que necesitas hacer el backup

– Seleccionar las aplicaciones en donde se encuentran los archivos a almacenar: Google Fotos, Gmail, etc.;

– Elegir el formato de descarga png, jpg, pdf, etc.

– Setear el tamaño 10 gb, 50 gb, 1tb, etc.

– ¡Y listo! Te va a llegar un email con un link de descarga para que puedas guardar esos archivos en un pendrive o disco externo.

De todas maneras, Google enviará un email a dichas cuentas y a los correos de recuperación avisando unos días antes de la eliminación.

Por otro lado, si no podés ingresar a tu cuenta porque no recordás la contraseña, podés resetearla y usar una nueva. La mejor opción para no olvidar contraseñas es usar el guardado automático de Google desde la cuenta pre-establecida en el navegador.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.