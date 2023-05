Google lanzó «Pixel Fold» su nuevo teléfono plegable e inteligente: conocé sus características y valor

Google anunció la salida al mercado del nuevo celular desarrollado para las necesidades del usuario de hoy y, además, con planes para configurar nuevas funciones de inteligencia artificial para su uso diario.

De esta manera, Pixel Fold se posiciona como un teléfono inteligente plegable que se puede conseguir en el mercado estadounidense por $1,799.

Google #PixelFold has new ways to use a Pixel that hinge on, well, a *hinge* 🥁

– Take stunning group selfies in tabletop mode

– Multitask with the power of dual screens

– Connect better with Dual Screen Interpreter Mode for live translation¹

All coming soon… #GoogleIO pic.twitter.com/pYVstkU5ZX