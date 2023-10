Google permite activar el «visto» en Gmail a ciertos usuarios

Google actualizó la configuración de Gmail y ahora permite que los usuarios puedan ver cuando los e-mails son leídos por los destinatarios. Como en el caso de las dos tildes azules de WhatsApp, pero en tu correo electrónico. Las confirmaciones de lectura todavía no están disponible para todos los usuarios: solo puede ser utilizada para una cuenta de trabajo o de una institución educativa.

Si tenés este tipo de usuario profesional, podrás activar el «visto» de la siguiente manera:

1- Ingresá a tu cuenta de Gmail.

2- Seleccioná «Redactar» un nuevo e-mail.

3- Buscá en la barra inferior de opciones tres puntos que indican «Más opciones». Hacé clic ahí.

4- Seleccioná «Solicitar confirmación de lectura».

5- Enviá un mensaje..

Una vez realizado este paso, Google te enviará una notificación cuando el correo se haya abierto por el destinatario indicando la fecha y hora. Asimismo, quién recibe el mensaje también tiene la opción de aprobar o no la confirmación de lectura. Si este no cuenta con la función activa o desaprueba el «visto», al usuario no le llegará la confirmación.

Por otro lado, el sector de «Ayuda de Gmail» indica otras ocasiones en las que el usuario no recibe la confirmación de lectura, que pueden ser:

Cuando el destinario usa un protocolo de acceso a mensajes de internet denominado (IMAP). Esta configuración provoca que las confirmaciones no se envíen de manera automática.

Cuando se envía un mensaje por lista de distribución grupal.

Cuando el destinatario usa configuraciones o programas para que los correos no se sincronicen en tiempo real.

Además, Google advierte que no hay que confiar al 100 % en esta herramienta, ya que al recibir una confirmación de lectura no siempre significa que el destinatario haya leído el correo. «Por ejemplo, podrías recibir una confirmación de lectura si una persona que usa un cliente de correo electrónico basado en IMAP marca tu mensaje como leído, pero no lo abre. A su vez, es posible que algunos sistemas de correo electrónico para dispositivos móviles que no usen IMAP no envíen confirmaciones», señala un comunicado del navegador.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.