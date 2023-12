Párense de Manos: lo que tenés que saber del evento de boxeo de Luquita Rodríguez en el Luna Park

Luquita Rodríguez llevará adelante este jueves Párense de Manos, una velada de boxeo que enfrentará a los streamers más populares del país. El evento se realizará en el Luna Park y será transmitido por Twitch. Anoche se realizó el pesaje oficial.

Párense de Manos, evento similar al que en su momento organizó Ibai Llanos en España, comenzará a las 19. Además de las siete peleas pactadas habrá distintos shows musicales y varias sorpresas.

Entre los combates se presentarán los siguientes artistas: Simón Fuga, Luana, Callejero Fino, Dillom, Lit Killah y Airbag. La transmisión de Párense de Manos será en el canal de Twitch de Luquita Rodriguez.

El evento nació en Paren la Mano, el programa que Luquita, Alfredo Montes de Oca y Germán Beder tienen en Vorterix. La pelea principal de la noche será entre el humorista y streamer Rober Galati- que participa activamente del programa radial- y el creador de contenidos Grego Rossello. También habrá combates entre mujeres del ambiente.

Párense de Manos: todos los combates

1. Palito (Influencer) vs. Valentín Torres Erwerle (Periodista).

2. Coker (Streamer) vs. Piti Fernández (Músico).

3. Chapu Martínez (Influencer) vs. La Cobra (Streamer)

4. Seleneitor (Streamer) vs. Juli Savioli (Streamer)

5. Milica (Streamer) vs. Mili Mansilla (Streamer)

6. ZZK (Streamer) vs. Frankkaster (Streamer y creador de 9z Team)

7. Rober Galati (Streamer y humorista) vs. Grego Rosello (Humorista y conductor).