Paul McCartney anunció una nueva y última canción de Los Beatles lograda con ayuda de la IA

Tendremos la posibilidad de escuchar un nuevo y último tema de Los Beatles gracias a la utilización de una herramienta de inteligencia artificial. Según explicó Paul McCartney en Today (un programa de la BBC Radio 4), el demo al que tuvieron acceso tenía la voz de John Lennon junto a un piano y gracias a la tecnología lograron separar ambos sonidos para completar la canción.



Aunque el legendario artista no dijo el nombre de la canción que será lanzada en los próximos meses, trascendió que podría ser Now and Then, una producción de ambos que fue escrita por John Lennon en 1978. “La acabamos de terminar y la lanzaremos este año”, anunció McCartney.

En 1994 Yoko Ono, viuda de Lennon, entregó a McCartney un casete con varias canciones que habían sido grabadas por Lennon antes de su muerte en 1980.

Producidas y limpiadas por el productor Jeff Lynne, dos de ellas (Free As a Bird y Real Love) se completaron y lanzaron en 1995 y 1996, marcando el primer material «nuevo» de los Beatles luego de 25 años.

Paul McCartney trabaja en una grabación para el tema de The Beatles.

Sin embargo, Now and Then no pudo ser utilizada en ese momento porque la tecnología disponible no les permitió obtener un sonido de calidad.

Aunque no está confirmado que esa es efectivamente la canción a la que se refiere McCartney, el artista explicó que su trabajo con Peter Jackson para el documental Get Back fue el punto de inflexión que le permitió finalizar esta última canción.

“Le dicen a la máquina: ‘Esa es la voz. Esta es una guitarra. Bajá el volumen un poco’”, relató el artista y agregó: “Tenemos la voz de John en estado puro, y hemos podido mezclar la grabación para que se convierta en la última de The Beatles”.

