¿Qué tendencias en tecnologías veremos en 2023?

Inteligencia artificial

Hace ya no me acuerdo cuánto tiempo que cada vez que empieza un año se habla de cómo la inteligencia artificial conquistará el mundo. Aunque soy fanático de la tecnología en general, no soy de esos que van por la vida hablando de cómo la IA salvará o arruinará el mundo.

Lo que sí me sorprendió de una manera absoluta fue DALL-E 2, MidJourney y los algoritmos conversacionales como ChatGPT, que apareció en la última parte del 2022. Lo dije anteriormente en estas mismas entregas: pocas veces sentí estar ante tecnologías tan revolucionarias como esas. Me pasó con la llegada de la banda ancha, con salida del iPhone, con las redes sociales y una lista que no puede extenderse demasiado más.

Imagen generada por Dall-e

Sam Altman, CEO de OpenAI, empresa desarrolladora de ChatGPT y DALL-E, dijo que esta tecnología traerá tantos otros beneficios que, en algún tiempo, ChatGPT nos parecerá solo un «juguete aburrido». Tranqui.

Web3

El mundo crypto, después de la caída de FTX y Sam Bankman-Fried, está en un momento complicado, pero hay algunas tecnologías inmensamente potentes que utilizan la blockchain y no tienen que ver con precios de tokens ni intereses económicos, sino con la descentralización y la posibilidad de darle más poder a los usuarios y menos a las corporaciones.

Es el caso de la web3, una tecnología que permite crear una red completamente diferente brindándole, justamente como decía, el poder a los usuarios logrando que nos alejemos un poco del mundo que tenemos actualmente en el que hay un grupo de empresas que son algo así como los «dueños de internet».

¿Por qué web3? La primera web se caracterizó por ser una plataforma más que nada de lectura en la que los usuarios podíamos acceder a sitios estáticos, leerlos e irnos a otro lado a continuar nuestro paseo por la red. En la segunda ola se le dio más poder a los usuarios permitiéndoles crear contenido y subirlo a plataformas. Los blogs y las redes sociales son los claros ejemplos de esa época. Pero las plataformas donde publicábamos esos contenidos continuaba siendo de unos pocos. La web3 va todavía más allá permitiendo desarrollar plataformas completamente descentralizadas que aprovechan la blockchain para brindarle el control de esos contenidos a las personas.

Cleantech

Hay algo que es claro y que cada vez estamos viendo a más personas preocupadas por el medio ambiente e intentando contaminar lo menos posible. Eso vino de la mano de muchísimas compañías tecnológicas, algunas extremadamente exitosas, que tienen la intención de reducir nuestra huella de carbono.

“Hay dos megatendencias: la descarbonización y la disrupción tecnológica”, dijo Robert Altes, de BBVA Open Innovation. Y agregó que «el ecosistema emprendedor es el protagonista de la revolución sostenible».

Eso, probablemente, se vea potenciado durante el 2023. No por nada, por ejemplo, la movilidad electrónica está siendo tendencia hace tiempo o compañías como Tesla crecieron tanto en los últimos tiempos.

Foodtech

Muy relacionado al punto anterior están los emprendimientos que tienen relación con la producción y gestión de alimentos. Estas startups tienen la intención de resolver uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad: la hambruna (hoy hay entre 720 y 811 millones de personas en esa situación y se espera que 2.000 millones la vivan para 2050).

Estos emprendimientos están muy ligados al movimiento global relacionado a la concientización sobre la alimentación y la salud que se volvió muy fuerte los últimos años.

Algunas startups que actualmente están conquistando este terreno tienen que ver con la eficiencia energética, con el cultivo de carne en laboratorios, la energía solar, la purificación de agua, la compensación de carbono y una lista cada vez más extensa.

Metaverso

El metaverso no está saliendo como todos esperábamos. Las cosas van lento, los proyectos son muy a largo plazo y el único de los grandes popes de Silicon Valley que todavía lo defiende a capa y espada es Mark Zuckerberg. Pero eso no significa que no haya avances. De hecho, expertos auguran que, para 2030, esta tecnología agregará u$s 5.000 millones a la economía global.

En 2023 se estima que partes del metaverso se volverán una realidad permitiendo que no solo los early adopters y fanáticos de la tecnología puedan disfrutarlos, sino también «la gente común».

Hay muchas empresas trabajando en esto. Más allá de Meta, que enfocó una gran parte de su futuro en esta tecnología, Microsoft y Nvidia están desarrollando metaversos que permitan trabajar colaborativamente a través de internet intentando, de alguna manera, reemplazar la oficina, que para muchas compañías desapareció absolutamente.