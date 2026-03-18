WIFI: Cómo mejorar el internet con la ubicación del router 

Cómo mejorar el wifi de la casa con estos consejos. Foto: Gemini ai.

En un contexto donde la conectividad es clave para el trabajo, el estudio y el entretenimiento, contar con una buena señal de internet en el hogar se volvió una necesidad. Sin embargo, en muchas casas el rendimiento del WiFi no es el esperado, con cortes, baja velocidad o zonas sin cobertura.

Especialistas coinciden en que, más allá de trucos virales como colocar objetos sobre el router, existen medidas simples y efectivas que pueden mejorar notablemente la calidad de la conexión.

La ubicación, un factor clave

Uno de los aspectos más importantes es el lugar donde se instala el router. Recomiendan ubicarlo en un punto central de la vivienda, preferentemente en altura, para que la señal se distribuya de manera más uniforme.

Además, es fundamental evitar obstáculos como paredes gruesas, muebles grandes o estructuras metálicas, que pueden bloquear o debilitar la señal.

Evitar interferencias

Otro punto a tener en cuenta es la cercanía con otros dispositivos electrónicos. Electrodomésticos como microondas, televisores o teléfonos inalámbricos pueden generar interferencias que afectan el rendimiento del WiFi.

Por eso, se sugiere mantener el router alejado de estos equipos para reducir posibles interrupciones.

Tecnología y actualización

El tipo de router también influye en la calidad de la conexión. Si el dispositivo es antiguo, puede no estar preparado para soportar múltiples equipos conectados al mismo tiempo.

En estos casos, renovar el equipo o incorporar sistemas como repetidores o redes mesh puede ser una solución efectiva, especialmente en viviendas grandes o de varias plantas.

Mitos y recomendaciones reales

En redes sociales suelen circular supuestos “trucos” para mejorar la señal, como colocar una moneda sobre el router. Sin embargo, no existen pruebas de que estos métodos funcionen de manera significativa.

Los especialistas remarcan que la mejora del WiFi depende principalmente de factores técnicos y de instalación, más que de soluciones improvisadas.

Una mejor conexión al alcance

Con pequeños cambios en la ubicación, el entorno y el equipamiento, es posible optimizar la señal de internet en el hogar sin necesidad de grandes inversiones.

En definitiva, entender cómo funciona la red WiFi y aplicar buenas prácticas permite lograr una conexión más estable y eficiente en el día a día.